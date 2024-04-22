Tekel bayilerinden sigara boykotu

Sigara firmalarının esnafın kar marjını düşürdüğü gerekçesiyle tekel bayiiler de boykot kararı aldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, “Bu markaların ürünlerini satmama kararı aldık” dedi. Yükselen enflasyonla birlikte kafe ve restoranlarda fahiş fiyat artışları yaşandı. Bu durumdan şikayetçi olan ve artık önlem alınmasını isteyen vatandaşlar, #fahisyemegeboykot etiketiyle eylem başlattı. Hafta sonu bu iş yerlerine gitmeme kararı alan vatandaşların çağrıları devam ederken bir gelişme daha yaşandı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar da boykot yapma kararı aldıklarını açıkladı. Dündar, sigara firmalarının esnafın kar marjını düşürdüğünü belirterek “Biz de bu markaların ürünlerini satmama kararı aldık” dedi.

En büyük üçüncü sigara tedarikçisi olan British American Tobacco’nun (BAT) sigarada yüzde 4.71 olan kâr marjını, 3.68’e düşürdüğünü belirten Dündar, "Firma geri adım atana dek protestomuza kararlılıkla devam edeceğimizi bilmelerini isteriz. Her geçen gün artan giderlerimiz ve sürekli gelen zamlar ile bayiler olarak iyice çıkmaza girdik" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi