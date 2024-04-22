TÜBİTAK, KPSS'siz 236 personel alımı ilanı yayınlandı! İşte şartlar

Kontenjan Bilgisi: TÜBİTAK, 230 araştırmacı ve 6 teknik destek personeli olmak üzere toplamda 236 personel alımı gerçekleştirecek.

Başvuru Genel Şartları: TÜBİTAK personel alımı için adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamaları bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, sağlık sorunları bulunmamak ve olumlu güvenlik soruşturması sonucu alabilmek gibi genel şartlar aranıyor.

KPSS Şartı: TÜBİTAK personel alımında adaylardan KPSS şartı aranmayacak. Ancak adayların belirtilen eğitim şartlarını sağlamaları gerekiyor.

Eğitim Şartı: Alımlar için lisans mezunu adaylar tercih edilecek. Adayların ilan metninde belirtilen alanlardan lisans diplomasına sahip olmaları gerekiyor.

Başvuru Süreci: Başvurular, 22 Nisan - 13 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuruların online olarak TÜBİTAK'ın kariyer sayfası üzerinden yapılması gerekiyor.

Başvuru Adresi: https://kariyer.tubitak.gov.tr

TÜBİTAK'ın 236 personel alımı ilanı ve detayları için kariyer sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi