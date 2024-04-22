Baçspor şampiyon

İLK YILINDA ŞAMPİYON OLDU

Bir dönem ilimiz amatör futbolun en önemli kulüpleri arasında yer alan İzmit Baçspor, uzun yıllardır faaliyetlerine ara vermişti. Başkan Onur Ak yönetimindeki yönetim kurulu Baçspor isminin yeniden yaşatılması için harekete geçtiler. Önce altyapı ve futbolu okulunu oluşturdular. Sonra da 2.Küme’de A takımı kurup lige girdiler. Yeşil-Siyahlı ekip, 2.Küme’de ilk yılında şampiyonluk sevinci yaşadılar.

9’DA 9 YAPTILAR

Nazif Uçar ve M.Akif Karaman’ın teknik adamlığını yaptığı Baçspor, bu sezon 2.Küme B Grubu’nda yer aldı. Başaranspor Başkanı Şenol Çiçek’in forma giydiği, bu takımda 1.küme’de şampiyon olan takımdan da 12 isim transfer eden Baçspor, 2.Küme’de grubunda şampiyonluğa çok kolay ulaştı. Pazar günü Körfez İçesi Birlikspor’u Murat Gögercin (3) ve Ferdi Aksakal’ın attığı gollerle 4-0 yenen Baçspor, 9’da 9 yaptı, puan kaybetmedi.

“ALTYAPIMIZLA DA GELİYORUZ”

Baçspor’un yönetim kadrosu ve teknik ekibinden bir çok isim daha önceki yılarda İzmit GB’de görev yaptı. Teknik ekipte Nazif Uçar, M.Aki Karaman ve kaleci antrenörü Hakan Uygur var. Futbol okulunda Gökhan Köseoğlu da görev yapıyor. Kulübün Koordinatörü Ercan Gündüz, “A Takımda ilk yılımızda şampiyon olmak istiyorduk. Transfer yaptık. Yeni dönemde yapılanmaya gideceğiz. Bizim altyapımızdan da çok iyi futbolcular var. 1.Küme’de bunları da kullanacağız” dedi.



2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Baçspor 9 9 0 0 37 11 27 2-Turgutspor 10 5 4 1 20 11 19 3-Körfez İlçesi Birlik 10 3 3 4 26 25 12 4-İlimtepe GB 9 3 2 4 18 17 11 5-Map Kavaklıspor 10 3 1 6 19 30 10 6-Üçyoldoğuspor 9 3 0 6 17 30 9 7-Kadıköyspor 9 2 0 7 12 25 6

Kaynak: Spor servisi