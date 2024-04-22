Bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde can verdi

Kaza İzmit D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünde seyir halinde olan 61 AAJ 582 plakalı otomobil, Kuruçeşme TEM otoyolu gişeler ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil demir bariyerlere ok gibi saplandı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesi ile dışarı çıkartıldı. Sürücünün sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.