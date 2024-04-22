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22 Nis 2024 - 16:35- Asayiş G:

Bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde can verdi

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İzmit D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde can verdi mask
Bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde can verdi
Bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde can verdi
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Kaza İzmit D-100 Karayolu  Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünde seyir halinde olan 61 AAJ 582 plakalı otomobil, Kuruçeşme TEM otoyolu gişeler ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddeti ile  otomobil demir bariyerlere ok gibi saplandı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesi ile dışarı çıkartıldı. Sürücünün sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde can verdi
Bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde can verdi

# İstanbul, araç, sevk, polis, İzmit

22 Nis 2024 - 16:35 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

İhsaniyeli - Kesinlikle tabela hatası… Burada daha çok kaza olur..Tereddütt yaşıyor insanlar ayırımı kaçırdım mı diye..E-5 girişi tabelası daha ileri alınmalı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 17:36
04

5441 - Otoban girişi kaldırılmalı ordan senelerdir bel büküyor orda yol kalmadı yetmiyor otoban girişi izmitteki yeter

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 17:34
03

Ks - Dikkat edin tüm yol ayrimlari demirleri yamuldu bakın Goodyear ışıklarını geçin ana yola çıkan yol ayrımı öyle yine İstanbul istikameti sembolü geçin sağa giriş var oda aynı YOL AYRİMLARİ GİRİŞİ HEPSİ DAR ve kaza oluyor.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 17:10
02

İzmitli - Böyle yolmu olur?Bu yolu planlayanlar,yapanlar ve onaylayanlar derhal sorumlu tutulup gereği (cezai işlemler)yapılmalıdır.

Yanıtla . 10Beğen . 2Beğenme 22 Nisan 16:49
01

Mehmet - Şu yol ayrım bariyerlerini ne zaman plastikten yapacaklar acaba sadece görüntü oluştursun görevini yapmış olur o bariyerler çelik olması zorunlu değil bence

Yanıtla . 12Beğen . 1Beğenme 22 Nisan 16:45
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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