Bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde can verdi

Kaza İzmit D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünde seyir halinde olan 61 AAJ 582 plakalı otomobil, Kuruçeşme TEM otoyolu gişeler ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil demir bariyerlere ok gibi saplandı.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesi ile dışarı çıkartıldı. Sürücünün sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
İhsaniyeli - Kesinlikle tabela hatası… Burada daha çok kaza olur..Tereddütt yaşıyor insanlar ayırımı kaçırdım mı diye..E-5 girişi tabelası daha ileri alınmalı
5441 - Otoban girişi kaldırılmalı ordan senelerdir bel büküyor orda yol kalmadı yetmiyor otoban girişi izmitteki yeter
Ks - Dikkat edin tüm yol ayrimlari demirleri yamuldu bakın Goodyear ışıklarını geçin ana yola çıkan yol ayrımı öyle yine İstanbul istikameti sembolü geçin sağa giriş var oda aynı YOL AYRİMLARİ GİRİŞİ HEPSİ DAR ve kaza oluyor.
İzmitli - Böyle yolmu olur?Bu yolu planlayanlar,yapanlar ve onaylayanlar derhal sorumlu tutulup gereği (cezai işlemler)yapılmalıdır.
Mehmet - Şu yol ayrım bariyerlerini ne zaman plastikten yapacaklar acaba sadece görüntü oluştursun görevini yapmış olur o bariyerler çelik olması zorunlu değil bence
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.