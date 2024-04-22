Kocaeli’nin uyuşturucu ile mücadele bilançosu

Kocaeli’de Kocaeli’de 15.04.2024-21.04.2024 tarihleri arasında uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 146 kişiye işlem yapıldı. Gözaltına alınan kişilerden 6’sı tutuklanırken yüklü miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

119 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 15.04.2024-21.04.tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, ticaretini ve sevkiyatını yapan şahısların engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarda; 96 olayda; 119 şahsa adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 110 şahıs serbest bırakılırken, 1” şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 6 şahıs ise tutuklandı. 2 şahısın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

12 BİN TL’YE EL KONULDU

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1036 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 604 gr esrar, 153 gr metamfetamin, 15 gr eroin,6 gr kokain, 62 adet kenevir bitkisi, 14 adet ecstasy, 6 adet sentetik ecza, 2 adet tabanca, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL paraya el konuldu.

JANDARMA 27 KİŞİYE İŞLEM YAPTI

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 15.04.2024-21.04.tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, ticaretini ve sevkiyatını yapan şahısların engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarda; 23 olayda; 27 şahsa adli işlem başlatıldı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 136 gr esrar, 50 gr metamfetamin, 580 kök kenevir,12 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 29 gr skunk,10 ad sentetik ecza,2 gr kokain ele geçirildi.