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22 Nis 2024 - 16:58- Asayiş G:

Kocaeli emniyeti kumara geçit vermedi

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Kocaeli Emniyeti Ramazan ayı boyunca kumar ve tombala oynatanlara göz açtırmadı. Yapılan operasyonlarda  31 işletme sahibi hakkında adli işlem yapılrıken 123.410 TL, 100 Euro , 100 Dolar kumar parasına el konulurken kumar oynadığı tespit edilen 160 şahsa 1 milyon 028 bin 000 ceza kesildi

Selda Hatun Tan
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Kocaeli emniyeti kumara geçit vermedi mask
Kocaeli emniyeti kumara geçit vermedi
Kocaeli emniyeti kumara geçit vermedi
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ‘Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak’ suçunun engellemesi için 08.03.2024 ile 09.04.2024 tarihleri arasında ilimiz genelinde faaliyet gösteren umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde düzenli olarak denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 31 işletme sahibi hakkında adli işlem yapıldı. Baskınlarda ele geçirilen  123.410 TL, 100 Euro ve 100 Dolar kumar parasına el geçirildi. Ayrıca denetimlerde 1350 adet tombala pulu, 15 adet tombala kartonu, 166 tombala kartı, 8 deste iskambil kâğıdı ve 8 adet okey takımına soruşturma kapsamında el konularak muhafaza altına alındı.

160 KİŞİYE 1 MİLYON CEZA

Yapılan denetim ve operasyonlarda kumar oynadığı tespit edilen 160 şahsa 1 milyon 28 bin TL idari para cezası uygulandı.  Kumar oynanan 21 ruhsatsız işletmenin süresiz, 10 işletmenin ise geçici olarak faaliyetten men edilmesi için işlem başlatıldı.

Kocaeli emniyeti kumara geçit vermedi
Kocaeli emniyeti kumara geçit vermedi

# Kocaeli, ceza, para, dolar

22 Nis 2024 - 16:58 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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