Eğitim-Sen işçisine enflasyon zammı önerdi

ELEŞTİRDİĞİ TÜİK RAKAMLARINI ÖNERDİ

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim-Sen) 2’si Kocaeli’de olmak üzere Türkiye genelinde 110 işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmadı. DİSK Sosyal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Eğitim-Sen, işçilere TÜİK’in açıkladığı enflasyon onanında zam vermesi nedeniyle anlaşma sağlanmadı. Her fırsatta TÜİK rakamlarını eleştiren Eğitim-Sen’in, asgari ücret alan çalışanlarına enflasyon oranında zam teklif etmesi eleştirilere neden oldu.

YILLIK 8 BİN LİRA SEYYANEN ZAM İSTEDİLER

Ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Sosyal-İş Sendikası, işçilerin 2023 yılında aldıkları 12 bin ile 17 bin lira arasında değişen ücretlerine yıllık 8 bin lira seyyanen zam yapılmasını ve bu zammın üzerine de enflasyon oranında zam istedi. Ayrıca çalışanları yılda bir ikramiye de talep edildi. Ancak, Eğitim-Sen üye sayısının azaldığını belirterek sadece yıllık enflasyon oranında zam vereceğini söyledi. Bunun üzerine taraflar anlaşmadı ve uyuşmazlık tutanağı tutuldu.

18 MART’A UYUŞMAZLIK TUTULDU

Eğitim-Sen ile yapılan 7’inci dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili açıklama yapan Sosyal-İş sendikası anlaşmazlık konularını açıkladı. Ocak ayında başlayan görüşmelerde genel ve idari hükümleri içeren birçok maddede anlaşmaya varılırken, günlük / haftalık çalışma saati, hafta tatili, kıdem ve ücret zammı ile sosyal ödemelerde mutabakat sağlanamadığını söyleyen sendika, “18 Mart 2024 tarihinde yapılan görüşmede de ilerleme sağlanamayınca Eğitim-Sen heyetinin talebiyle Uyuşmazlık Tutanağı tutulmuştur.

TEKLİF REVİZE EDİLDİ

Uyuşmazlık sürecinde, sendikamızın sorunları masada çözme, sürecin yapıcı olarak ilerletilmesi için yaptığı görüşme çağrısı sonrası taraflar 29 Mart 2024 tarihinde tekrar bir araya gelmiştir. Yapılan bu görüşmede sendikamız tarafından Eğitim-Sen yönetimine yeni bir teklif sunulurken, Eğitim-Sen heyeti sendikamızın teklifini değerlendireceğini ifade etmiştir. Eğitim-Sen yönetiminin talebiyle son olarak 19 Nisan 2024 tarihinde bir kez daha görüşme yapılmıştır. Bu görüşmede Eğitim-Sen yönetimi, sendikamızın önerilerine olumsuz yaklaşmış ve uyuşmazlık maddelerine ilişkin yeni bir teklifleri olmadığını belirtmiştir.

EYLEMLER BAŞLAYACAK

İktidarın enflasyonist politikaları karşısında her geçen gün yoksullaşan emekçilerin, insanca yaşayabilecek ücret ve çalışma koşulları için mücadele etmesi en başta Eğitim-Sen’in kuruluş amaçları arasındadır. Kamu emekçileri içinde önemli bir mücadele geleneği olan, toplumsal mücadele zemininde pek çok kez yan yana geldiğimiz Eğitim-Sen yönetiminin kendi çalışanlarının talepleri karşısındaki tutumunu bu açıdan yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir. Yetkili kurullarımız ve üyelerimizle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, taleplerimize yanıt verilene kadar sürecin demokratik eylem zemininde yürütülmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.