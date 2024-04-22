Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Eğitim-Sen işçisine enflasyon zammı önerdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Her fırsatta TÜİK rakamlarını eleştiren, insanca yaşam mücadelesi veren Eğitim-Sen, Türkiye genelinde çalışan 110 çalışanının toplu iş sözleşmesinde TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon oranında zam yapmayı teklif etti. İşçiler adına masaya oturan Sosyal-İş Sendikası verilen teklifi kabul etmedi ve uyuşmazlık tutuldu. Uyuşmazlık kararının ardından grev süreci başladı

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Eğitim-Sen işçisine enflasyon zammı önerdi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ELEŞTİRDİĞİ TÜİK  RAKAMLARINI ÖNERDİ

 

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim-Sen) 2’si Kocaeli’de olmak üzere Türkiye genelinde 110 işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmadı. DİSK Sosyal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Eğitim-Sen, işçilere TÜİK’in açıkladığı enflasyon onanında zam vermesi nedeniyle anlaşma sağlanmadı. Her fırsatta TÜİK rakamlarını eleştiren Eğitim-Sen’in, asgari ücret alan çalışanlarına enflasyon oranında zam teklif etmesi eleştirilere neden oldu.

 

YILLIK 8 BİN LİRA SEYYANEN ZAM İSTEDİLER

 

Ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Sosyal-İş Sendikası, işçilerin 2023 yılında aldıkları 12 bin ile 17 bin lira arasında değişen ücretlerine yıllık 8 bin lira seyyanen zam yapılmasını ve bu zammın üzerine de enflasyon oranında zam istedi. Ayrıca çalışanları yılda bir ikramiye de talep edildi. Ancak, Eğitim-Sen üye sayısının azaldığını belirterek sadece yıllık enflasyon oranında zam vereceğini söyledi. Bunun üzerine taraflar anlaşmadı ve uyuşmazlık tutanağı tutuldu.

 

18 MART’A UYUŞMAZLIK TUTULDU

 

Eğitim-Sen ile yapılan 7’inci dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili açıklama yapan Sosyal-İş sendikası anlaşmazlık konularını açıkladı. Ocak ayında başlayan görüşmelerde genel ve idari hükümleri içeren birçok maddede anlaşmaya varılırken, günlük / haftalık çalışma saati, hafta tatili, kıdem ve ücret zammı ile sosyal ödemelerde mutabakat sağlanamadığını söyleyen sendika, “18 Mart 2024 tarihinde yapılan görüşmede de ilerleme sağlanamayınca Eğitim-Sen heyetinin talebiyle Uyuşmazlık Tutanağı tutulmuştur.

 

TEKLİF REVİZE EDİLDİ

 

Uyuşmazlık sürecinde, sendikamızın sorunları masada çözme, sürecin yapıcı olarak ilerletilmesi için yaptığı görüşme çağrısı sonrası taraflar 29 Mart 2024 tarihinde tekrar bir araya gelmiştir. Yapılan bu görüşmede sendikamız tarafından Eğitim-Sen yönetimine yeni bir teklif sunulurken, Eğitim-Sen heyeti sendikamızın teklifini değerlendireceğini ifade etmiştir. Eğitim-Sen yönetiminin talebiyle son olarak 19 Nisan 2024 tarihinde bir kez daha görüşme yapılmıştır. Bu görüşmede Eğitim-Sen yönetimi, sendikamızın önerilerine olumsuz yaklaşmış ve uyuşmazlık maddelerine ilişkin yeni bir teklifleri olmadığını belirtmiştir.

 

EYLEMLER BAŞLAYACAK

 

İktidarın enflasyonist politikaları karşısında her geçen gün yoksullaşan emekçilerin, insanca yaşayabilecek ücret ve çalışma koşulları için mücadele etmesi en başta Eğitim-Sen’in kuruluş amaçları arasındadır. Kamu emekçileri içinde önemli bir mücadele geleneği olan, toplumsal mücadele zemininde pek çok kez yan yana geldiğimiz Eğitim-Sen yönetiminin kendi çalışanlarının talepleri karşısındaki tutumunu bu açıdan yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir. Yetkili kurullarımız ve üyelerimizle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, taleplerimize yanıt verilene kadar sürecin demokratik eylem zemininde yürütülmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

# hafta, HER, Kocaeli, Türkiye, ifade, yeni, çalışma, sosyal

22 Nis 2024 - 17:27 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.758.092 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAŞOL ET IZGARACI ARIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARACI alınacaktır.  BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 533 348 88 71 

ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR

Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM,  ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...

YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR

Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

ERKEK PERSONEL ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır.*20.000 TL maaş,*Servis, *Yemek ücreti,...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL