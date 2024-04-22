Çocuklar bayram mutluluğunu okudukları şiirlerle paylaştı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm yurtta büyük coşku yaşanıyor. Derince’de de bu özel günü heyecanla bekleyen öğrenciler Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe’yi ziyaret ederek, mutluluklarını paylaştı. Çocuklar makam koltuğuna geçerek ilk taleplerini de dile getirdi. Öğrencilerin okudukları şiirlerle renklenen ziyarette miniklerin heyecanına ortak olan Başkan Gökçe, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.