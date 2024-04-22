Anadolu basınının sıkıntılarının masaya yatırılacağı konsey Gebze’de başladı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 69. Başkanlar Konseyi toplantısı Gebze Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde başladı. Türkiye’nin dört bir yanından cemiyet başkanı ve gazeteciler, 22-24 Nisan tarihleri arasında konaklayacakları Darıca Bayramoğlu’na gelmeye başladı. TGF genel başkanı, 69. Başkanlar Konseyi toplantısında Anadolu basınının son durumu, sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını belirterek, Basın Vakfı Olağan Genel Kurulu’nun da gerçekleştirileceğini söyledi. Programın bugünkü bölümünde Gebze’nin Eskihisar Köyünde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gazetecilerle bir araya gelerek yemek yedi. Ardından başkanlar konseyi üyeleri Darıca Hayvanat Bahçesini gezdi.
Program yarınki bölümü başkanlar konseyi toplantısı ve Basın Vakfı Genel Kurulu ile devam edecek.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.