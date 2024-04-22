Schafer Körfez’de mağaza açtı

Schafer, 13’üncü franchise mağazasını Kocaeli Körfez’de açtı. Schafer 2024 yılında bir tanesi kendi açacağı mağazaya ek olarak 5 yeni franchise mağaza daha açmayı hedefliyor. 2024 yılı itibarıyla 26 büyük ilde toplamda 67 mağazaya ulaşan Schafer’ın Kocaeli Körfez mağazası 342 metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek.
Schafer Yönetim Kurulu üyesi Murat Aslan, Anadolu’dan franchise mağaza açmak için büyük talep aldıklarını belirtti, “Yeni mağazaların da katılımıyla 2024 yılında hedefimiz Schafer’ın cirosunu yüzde 100 artırmak olacak” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.