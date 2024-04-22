Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Noter çalışanının dikkati iki tarafı da dolandırılmaktan kurtardı

ABONE OL Google News Sayfamız

İnternet üzerinden verilen ilandaki aracı kendilerinin gibi ilana çıkaran dolandırıcıların oyununu noter çalışanı bozdu. Hem araç sahibini hem de aracı almak isteyen kişileri arayıp tezgah kuran dolandırıcının planı, alıcı ve satıcının durumundan şüphelenen noter çalışanının devreye girmesiyle bozuldu. Her iki taraf da durumun farkına varırken dolandırıcının aracı alacak kişiyle 670 bin liraya, satıcıyla 950 bin liraya anlaştığı belirlendi.

Noter çalışanının dikkati iki tarafı da dolandırılmaktan kurtardı
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İnternet üzerinden araç satış ilanı gören Fadıl Kalkanlı, araç sahibi olduğunu iddia eden dolandırıcılarla telefonda görüştü. Dolandırıcılar, aracın Serik’te akrabasında olduğunu ve noter işlemleri sırasında parayı kendilerine göndermesini isteyip aracı satan kişiyle fazla muhatap olmamasını ve borcu olduğundan dolayı akrabasıyla arasının iyi olmadığını söyledi. Daha sonra dolandırıcılar, aracın gerçek sahibi Tuncay Masim’i alıcı gibi arayarak aracı yeğeni için alacaklarını ve sürpriz yapmak istediklerini, bu yüzden bilgi vermemesini isteyip Serik’te noter işlemlerini yapmaları için sözleşti. Hiçbir eyden habersiz şekilde alıcı Fadıl Kalkanlı ile araç sahibi Tuncay Masim, satış işlemleri için noter ofisine gelerek aracın satış işlemlerini gerçekleştirmeye başladı.

Noter çalışanları, satış işlemleri sırasında bazı tutarsızlıklar fark etti. Dikkatli inceleme sonucunda, olayın bir "sazan sarmalı" dolandırıcılık girişimi olduğu tespit edildi.

Alıcı Fadıl Kalkanlı, “Akşam telefonda arabayı gördüm, aradım, fiyatta anlaştık. Kapora istemedi. ’Arabayı ilandan kaldır geliyorum’ dedim. Otobüs bileti almamı söyledi. ’Otobüs biletini gönder, ilandan kaldırayım’ dedi. Bileti aldım, ona gönderdim, arabayı ilandan kaldırdı. Buraya geldim, ’Notere gitmeden bana paranın yarısını atacaksın, ondan sonra işlem başlayacak’ dedi.

’Noterin yanına giderim, hem parayı atarım hem hasara bakarız, ikimiz için de güvenli olur’ dedim. Araba sahibine ’Arkadaş, ticaretimiz zarar görmesin’ demiş. Bana da ’O adam benim dayım, dayıma borcum var, dayım aracı sana ne kadara sattığımı bilmesin’ demiş. Sonra notere geldik, noter anlattıklarımdan şüphelendi. Çok şükür ki kendimizi kurtardık. İlanı sosyal medya uygulaması Facebook’ta gördüm, ’Acil Satılık’ yazıyordu. Uygun fiyat olduğunu gördüm, bütçeme yakındı, benlik dedim. Sabah devri öncesi dayımın bankada küçük bir işi var, arabanın bandrolünü yatıracak dedi ama öncesinde borcu yok demişti. Orada şüphelendim” diye konuştu.

Araç sahibi Tuncay Masim ise aracı satmak için ilan verdiğini belirterek, "Yalnız ilanda bir arkadaşın beni aradığını fark ettim. Şırnak’ta komutan olduğunu söyledi. Arabanın parasını atacağım dedi, şüphelendim. Bankaya gittim, notere geldik, işlem yaptırırken dolandırıldığımızın farkına vardık. Dolandırıcı asker olduğunu ve arabayı yeğenine alacağını, haberi olmamasını ve parayı hesabıma kendisinin atacağını söyledi. Noter işlemi için yeğeni dediği, benim gibi dolandırmak istediği Fadıl Kalkanlı ile noterde buluştuk. Adamın bizi dolandırdığını anladık. Aracıyı almaya gelen arkadaş da şüphelenmiş ve dolandırılmaya çalışıldığını anlamış. Biz aracımızı 950 bin lira olarak yayınladık. Dolandırıcı, arkadaşla 670 bin liraya anlaşmış” şeklinde konuştu.

Noter çalışanı İbrahim Deveci ise bu tarz vakaların sık yaşanmaya başladığını, bu yüzden bu konuya çok duyarlı olduklarını belirterek alıcı ve satıcıları uyardı. Gelen tüm araç satışı yapacak vatandaşları özellikle bu konuda uyardıklarını söyleyen Deveci, "Dolandırıcılar insanları kandırıyor, bazen vatandaşlar bize söylenmeye çekiniyor. Ondan dolayı sabah gelen vatandaş tedirgindi, durum böyle böyle dedi. Sakin olmasını söyledim. Satıcı da uzak duruyordu, problem ne dedik, onu da oturttuk. İki tarafı da dinledik ve dolandırma vakasından kurtardık” ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

# VAR, araç, sosyal

22 Nis 2024 - 17:37 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.758.092 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAŞOL ET IZGARACI ARIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARACI alınacaktır.  BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 533 348 88 71 

ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR

Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM,  ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...

YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR

Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

ERKEK PERSONEL ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır.*20.000 TL maaş,*Servis, *Yemek ücreti,...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL