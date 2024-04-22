İkinci el elektrikli otomobilde öncelik batarya durumu

Elektrikli araçlar popülaritesini artırmaya başladı. Elektrikli otomobillerin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ikinci el piyasası da oluştu. Otomobil pazarlarında ve galerilerde elektrikli araç satışında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Elektrikli otomobillerde aracın bataryası en önemli aksan olarak göze çarpıyor. Uzmanlar özellikle ikinci el otomobil alırken aracın batarya ömrünün kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. İkinci el elektrikli otomobillere talep artışıyla ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcisi Yavuz Çiftçi, alıcılara uyarılarda bulundu. Çiftçi, ikinci el elektrikli otomobil alırken batarya ömrünün dikkat edilmesi gereken en önemli kriter olduğunu söyledi.

Elektrikli araçlara son yıllarda talebin arttığını hatırlatan Çiftçi, "Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi de bu yönelime ivme katıyor. İkinci el elektrikli araçlarda da piyasa oluştu. Otomobil pazarlarında da göze çarpıyor. Şu anda ikinci el otomobil satışlarımız diğer içten yanmalı otomobillere göre yüzde 5-10 arasında" dedi.

"İkinci el elektrikli otomobil alırken öncelik bataryaların ömrü olmalıdır"

Elektrikli otomobil alıcılarına tavsiyelerde de bulunan Çiftçi, "Alıcılar şehir içi kullanımı açısından daha cazip görüyorlar. Batarya istasyonlarının daha fazla yaygınlaşmasıyla şehir dışı yolculuklarda da talep artacaktır. Elektrikli otomobillerde olmazsa olmaz kriter batarya durumudur. Üretici firmalar ortalama 8-10 yıl batarya ömrü olduğunu belirtiyor. Elektrikli otomobillerin de en önemli ve maliyetli aksanı bataryalardır. Dolayısıyla ikinci el elektrikli otomobil alırken öncelik bataryaların ömrü olmalıdır. Bataryaların kalan ömrü kullanım durumuna göre bir maliyet hesaplaması yapılmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA