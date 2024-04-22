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Ağır ticari araç satışlarında hareketlilik bekleniyor

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Ağır ticari araçlar sektöründe yılın ilk çeyreğinde pazar daralırken 2024'ün gelecek dönemlerinde hareketlilik öngörülüyor.

Ağır ticari araç satışlarında hareketlilik bekleniyor mask
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Ağır Ticari Araçlar Derneğinden (TAİD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Burak Hoşgören, üyelerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantıda 2024'ün ilk çeyreğini değerlendirdi.

Hoşgören, yılın ilk çeyreğindeki ağır ticari araç pazarına dikkati çekerek, "Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında daraldı. Bu dönemde satışı gerçekleştirilen toplam araç sayısı 10 bin 121 olurken yılın diğer çeyreklerinde ise bir ivmelenme bekleniyor." ifadelerini kullandı.

"Sektörün 2023 ihracat tutarı 30 milyar dolar düzeyinde"
Burak Hoşgören, TAİD üyelerinin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, sektörün 2023 ihracat tutarının 30 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi.

Hoşgören, "TAİD olarak ithal edilen ve Türkiye'de üretilen pek çok ticari araç üreticisini aynı çatı altında buluşturuyoruz. Bu markaların hepsi de Türkiye'de birçok farklı sektörün yükünü taşıyor, yerel üretime ve istihdama destek oluyor. Öte yandan araç kullanıcılarımız da ülke üretimi ve ihracatına katkı sağladığı için sektörümüz, stratejik bir öneme sahip bulunuyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Sektörün stratejisini uluslararası standartlara uyum sağlamak ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemek üzerine belirlediğini vurgulayan Hoşgören, sürdürülebilirliğin her açıdan sektör için bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Hoşgören, Avrupa Birliği ve tüm dünyadaki sürdürülebilirlik politikalarını uygulamak durumunda olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İklim krizinin yarattığı zorlukları ele almak adına dünya, karbon nötr olma hedefine kararlılıkla ilerliyor. Bunun paralelinde, teknolojideki gelişmeler de mobiliteyi radikal bir biçimde dönüştürüyor. Bu da yenilik, verimlilik ve güvenlik açısından bizlere benzersiz fırsatlar sunuyor. Sonuç olarak lojistik ve taşımacılık tarihinde son derece önemli bir dönüşüm dalgası yaşıyoruz. Elektrikli ve otonom araçlar gibi gelişen teknolojiler, sürdürülebilir uygulamalara duyulan acil ihtiyaçla birleşerek iş yapış tarzımızı yeniden şekillendiriyor.

Akıllı lojistik çağında bağlanabilirlik, kilit önemde. Gelişmiş telematik, yapay zeka ve veri analitiğinin entegrasyonu treyler ve ağır ticari araçların tasarlanma, üretilme ve işletilme şekillerinde devrim yaratıyor. Stratejik konumu, kalifiye iş gücü ve canlı girişimci ruhuyla Türkiye, bu devrimde iyi bir konuma sahip. Türkiye sadece bu teknolojileri benimsemekle kalmayıp aynı zamanda sektör liderleri, yeni girişimler ve araştırma kurumları arasındaki iş birliğini teşvik ederek bir inovasyon merkezi haline gelme potansiyeline sahip."

"Yeni logo gücü ve otoriteyi temsil ediyor"
Toplantıda tanıtımı yapılan TAİD'in yeni logosunun, gücü ve otoriteyi temsil ederken derneğin sektördeki değişime ayak uyduran, modern ve yenilikçi vizyonunun altını çizdiğini dile getiren Hoşgören, "Yeni logo, sadece görsel bir değişimi değil, aynı zamanda sektöre dair yeni bir bakış açısını da temsil ediyor. Bu bakış açısı, birlik ve beraberlik, kesintisiz gelişim ve yenilikçilik üzerine kurulu. TAİD, yeni logosuyla birlikte sektörde daha da güçlü bir rol oynamaya ve Türkiye ekonomisine, ağır ticari araçlar sektörünün gelişimine katkıda bulunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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22 Nis 2024 - 18:03 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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