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22 Nis 2024 - 19:55- Spor G:

Ümraniyespor - Kocaelispor

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Kentimizin temsilcisi Kocaelispor, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Ümraniyespor - Kocaelispor mask
Ümraniyespor - Kocaelispor
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Maça Kocaelispor başladı.

5' Kocaelispor'da Amaral'ın şutu kaleci Übeyd'de kaldı.

9' Ümraniyespor'da Diniyev'in şutu üstten auta gitti.

10' Ümraniyespor'da Diniyev yeniden kaleyi denedi. Top bu kez farklı bir şekilde dışarı gitti.

11' Ümraniyespor gole yine yaklaştı. Tiago'nun vuruşunda top az farka auta gitti.

15' Ümraniyespor'da bu kez kaleyi deneyen isim Emre Kaplan oldu. Sert gelen şutu kaleci Gökhan iki hamlede kontrol etti.

17' Ramil'in vuruşunda kaleci Ubeyd topu kornere çeldi.

20' Ümraniyespor'da Diniyev bir kez daha kaleyi denedi. Vuruşunda top yine auta gitti.

29' Kocaelispor gole çok yaklaştı. Ramil müsait durumda kaleciyi geçemedi.

30' Kullanılan köşe vuruşunun devamında Vukovic'in kafa vuruşunda top auta gitti.

32' Ümraniyespor tehlikeli geldi. Sol kanattan Serkan Göksu'nun ortası Mehmet Yılmaz'dan arkadaki Hasan Ayaroğlu'na geldi. Hasan Ayaroğlu'nun ortasında arka direkte kafa vuruşu ile top içeri geldi. Siraçhan altıpastan şutunu çekti ama Gökhan Değirmenci çizgiden çıakrdı. Seken topta Hasan Ayaroğlu'nun şutu üst direkten döndü.

İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

İLK YARI SONA ERDİ

İKİNCİ YARI BAŞLADI

49' Ümraniyespor'da Muhammet Mert'in ceza sahası içinde şutunu Gökhan Değirmenci kurtardı.

50' Sağ kanattan gelişen Kocaelispor atağında Barış Alıcı'nın pasında ceza sahası içinde Şeydayev tekte çaprazdan şutunu çekti ama top yan ağlarda kaldı. 

54' Ceza sahasının sağ içinde topla buluşan Şeydayev'in içeri çevirdiği pasta Vukovic'in altı pastan vuruşu soldan auta gitti.

60' Candeias'ın frikiği barajda kaldı...

63' Sağ kanattan gelişen Kocaelispor kontra atağında Amaral rakibinin yanından pası atıp koşu yapacakken Cavare tarafından taç çizgisinin dışına atıldı. Topu alan Şeydayev'in ceza sahasına kadar sürdüğü topta ayağından aşan topu kaleci Übeyd Adıyaman kazandı.

67' Sağ kanattan gelişen Kocaelispor atağında Barış Alıcı'nın ortasını savunma karşıladı. Savunamdan seken top Amaral'a geldi. Amaral'ın ceza yayından şutu defanstan döndü.

Gol 1-0

67' Sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Emrecan Bulut ceza sahasına girip önündeki rakipleri geçti ve şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

Karşılaşmanın son bölümünde Kocaelispor baskı kurmak istedi pozisyon üretemedi.

85' Ümraniyespor atağında merkezden önündeki boşlukta ilerleyen Emre Demir solda boş olan Tiago Çukur'a pası attı. Tiago sol çaprazdan vuruşunu yaptı top arka direğin dibindne auta gitti.

Maç bitti.

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22 Nis 2024 - 19:55 Kocaeli- Spor --- Okunma

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