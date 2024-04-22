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‘Ofiste Sanat 61’ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserleri ile açıldı

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Ofiste Sanat Sergilerinin 61’incisi Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde eğitim gören 19 öğrencinin 20 eseri ile Leyla Atakan Caddesi’de bulunan Kandemir Sigorta’da açıldı. Sergi 18 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
‘Ofiste Sanat 61’ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserleri ile açıldı mask
‘Ofiste Sanat 61’ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserleri ile açıldı
‘Ofiste Sanat 61’ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserleri ile açıldı
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OFİSTE SANAT 14. YILINDA 61. KEZ AÇILDI

Ercan Kandemir’in sahibi olduğu Kandemir Sigorta ve projenin sanat danışmanı Nalan Kumlalı Atahan destekleriyle gerçekleşen ‘Ofiste Sanat’ sergi serisi 14’üncü yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde eğitim gören 19 öğrencinin resim çalışmalarının yer aldığı ‘Nisan seçkisi’ ile 61’inci kez kapılarını sanatseverlere açtı.

RESİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ESERLERİ YER ALIYOR

Leyla Atakan Caddesi’nde bulunan Kandemir Sigorta’da açılan sergide Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin desen ve sulu boya çalışmaları yer aldı. Eserler öğrencilerin eğitim dönemi içerisinde yaptığı tüm eserlerden bir seçki olarak belirlendi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyeleri sergide öğrencilerini yalnız bırakmadı. Ercan Kandemir misafirlerle yakından ilgilendi. 

‘Ofiste Sanat 61’ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserleri ile açıldı
‘Ofiste Sanat 61’ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserleri ile açıldı
‘Ofiste Sanat 61’ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserleri ile açıldı
‘Ofiste Sanat 61’ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserleri ile açıldı
‘Ofiste Sanat 61’ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserleri ile açıldı
‘Ofiste Sanat 61’ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserleri ile açıldı
‘Ofiste Sanat 61’ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserleri ile açıldı
‘Ofiste Sanat 61’ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserleri ile açıldı

# Kocaeli

22 Nis 2024 - 18:22 Kocaeli- Yaşam --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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