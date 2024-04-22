Dev balığı yakalayınca deliye döndüler: “Kocaman, bu canavar”

Sportif balıkçılık yapan Onur Yasin Yazıcı ile Burak Faik Telgeren, botla Sapanca Gölü'ne açıldı. 1 metrelik turna balığı yakalayan balıkçılar, sevinçten ne yapacaklarını şaşırdı. Uzun uğraşlar neticesinde kıyıya çıkartılan balığın 6 buçuk kilogram ağırlığında ve 104 santimetre boyunda olduğu belirlendi. Yakaladıkları balığı savaş gemilerindeki torpidoya benzeterek “Kocaman, bu canavar” diyen balıkçılar, sevinç anlarını ise saniye saniye kayda aldı. Görüntülerde oltaya takılan balığın bota alınması ve balıkçıların sevinçleri yer alıyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.