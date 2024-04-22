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Gökhan Ercan: Protokollerin iptali İzmit halkının çıkarları için gerekliydi

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Geçtiğimiz gün gerçekleşen yeni dönemin ilk İzmit Belediyesi Meclisi’de 25 yıl süreyle TÜGVA ve ENSAR vakfı ile olan protokolleri iptal edilmişti. Eleştirilere cevap veren CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, “Bu tahsislerin iptali, İzmit halkının çıkarlarını korumak için gereklidir ve bu konuda şeffaf bir yaklaşım sergilemekteyiz.” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Gökhan Ercan: Protokollerin iptali İzmit halkının çıkarları için gerekliydi mask
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TÜGVA VE ENSAR VAKFI PROTOKOLLERİ İPTAL EDİLDİ

İzmit Belediyesi’nin yeni dönem ilk meclisinde TÜGVA ve ENSAR Vakfı protokollerinin iptal edilmesinin ardından kent siyasetinde hareketlilik yaşanmış ve açıklamalar ardı ardına gelmişti. CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan da tartışmalara yaptığı yazılı açıklama ile katıldı. Ercan, öğrencilerin mağdur olmayacağını ifade ederken barınma güvencelerinin İzmit Belediyesinin altına alındığını vurguladı.

İZMİT HALKININ ÇIKARLARI İÇİN GEREKLİDİR

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sevgili İzmitliler, 31 Mart Yerel Seçimlerinde bize gösterdiğiniz yoğun destek için teşekkür ederim. Verdiğiniz bu yetkiyi şehrimizin iyiliği için kullanacağımızı taahhüt ediyoruz. Geçmiş dönemde meclis çoğunluğumuz olmadığı için ele alınamayan konuları ilk meclis toplantımızda ele aldık. Özellikle, uzun süreli bazı yanlış tahsislerin iptali gibi acil meseleleri çözüme kavuşturduk. Bu tahsislerin iptali, İzmit halkının çıkarlarını korumak için gereklidir ve bu konuda şeffaf bir yaklaşım sergilemekteyiz.

KONU GEREKSİZ YERE AYRIŞTIRMAYA ÇALIŞILIYOR

Özellikle, bazı öğrenci yurtlarına yapılan tahsislerin iptal edilmesiyle ilgili bazı yanlış anlaşılmalar olduğunu fark ettik. Belediyemiz, öğrencilerimizin barınma haklarını güvence altına alarak, herhangi bir özel kuruluşa bağımlı kalmadan desteklemektedir. Siyasi çevrelerden gelen bazı yorumlar, konuyu gereksiz yere ayrıştırmaya çalışmaktadır. Ancak biz, her bireyin sosyal ve dini yaşamına saygı gösteriyor ve herkesin özgürlüklerini savunuyoruz.

TÜM ÖĞRENCİLER EŞİT HAKLARA SAHİPTİR

Bu konuda özellikle vurgulamak istiyorum ki; öğrencilerimizin barınma hakkı hiçbir dernek ve vâkıfa bağlı kalmadan İzmit Belediyesi'nin güvencesi altına alınmaktadır. Tüm öğrenciler bizim için değerlidir ve eşit haklara sahiptir. Belediye meclisimiz tarafından düzeltilen usulsüz işlemleri toplumun hassas damarlarına dokunarak yozlaştırmaya çalışanları bir kez daha kınıyor, İzmit'te rant ve yandaş hizmetlerin sona ermesi için bizlere güçlü destek veren halkımıza şükranlarımı sunuyorum.”

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22 Nis 2024 - 19:04 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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