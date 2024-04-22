AK Parti İzmit'ten Ercan ve Hürriyet'e: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş

BELEDİYE BAŞKANINI KINAMASINI BEKLERDİK
İzmit Belediyesi'nde ENSAR ve TÜGVA protokollerin iptal edilmesini savunan Ercan'a yanıt veren Yıldızhan, şu ifadeleri kullandı: "CHP İzmit İlçe Başkanının, basına servis edilen açıklamasında 'kınıyorum' başlığını görünce, 'Belediye Başkanının başaramadığı değişimi herhalde kendisi başardı. Ayrıştırıcı, ötekileştirici olmaktan vazgeçti' diye düşündük. Bekledik ki, AK Parti dönemi yapılan bir yurt üzerinden siyasi hesaplaşmaya girişen belediye başkanını kınasın. Bekledik ki, AK Parti döneminde olduğu gibi bütün vakıf ve derneklere gösterilen adil anlayışı sergileyemediği, ötekileştirici olduğu için belediye başkanını kınasın.
TENCERE YUVARLANMIŞ KAPAĞINI BULMUŞ
Bekledik ki, yurt önüne giderek 'Artık burada Cumhuriyet çocukları kalacak' şeklindeki yakışıksız, hadsiz açıklamaya tepki göstersin, özür dilesin. Tam tersine; hatayı, yanlışı savunmuş. Bu yanlışı eleştiren herkesi kınamış! Görülüyor ki, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Bu dönem el birliğiyle milletimizi ayrıştırmaya, ötekileştirmeye devam edeceksiniz."
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Söz - İzmit'te artık halkın malı yerleri cemaatlere tarikatlara peşkeş cekme devri bitmiştir
Yenişehir 41 - Adam gibi adam,
Murat Öztürk - Siyaset ne kadar seviyesiz bir olay haline gelmiş siyasetçiler de aynı şekilde seviyesiz olmuşlar güzelim memleketimin geldiği son nokta ...
Paşalı - Yuvarlanan sizsiniz
Siz.
Kanlibagli - Mehmet bey sizi inşallah daha iyi yerlerde görmek istiyoruz
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.