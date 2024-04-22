AK Parti İzmit'ten Ercan ve Hürriyet'e: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş

BELEDİYE BAŞKANINI KINAMASINI BEKLERDİK

İzmit Belediyesi'nde ENSAR ve TÜGVA protokollerin iptal edilmesini savunan Ercan'a yanıt veren Yıldızhan, şu ifadeleri kullandı: "CHP İzmit İlçe Başkanının, basına servis edilen açıklamasında 'kınıyorum' başlığını görünce, 'Belediye Başkanının başaramadığı değişimi herhalde kendisi başardı. Ayrıştırıcı, ötekileştirici olmaktan vazgeçti' diye düşündük. Bekledik ki, AK Parti dönemi yapılan bir yurt üzerinden siyasi hesaplaşmaya girişen belediye başkanını kınasın. Bekledik ki, AK Parti döneminde olduğu gibi bütün vakıf ve derneklere gösterilen adil anlayışı sergileyemediği, ötekileştirici olduğu için belediye başkanını kınasın.

TENCERE YUVARLANMIŞ KAPAĞINI BULMUŞ

Bekledik ki, yurt önüne giderek 'Artık burada Cumhuriyet çocukları kalacak' şeklindeki yakışıksız, hadsiz açıklamaya tepki göstersin, özür dilesin. Tam tersine; hatayı, yanlışı savunmuş. Bu yanlışı eleştiren herkesi kınamış! Görülüyor ki, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Bu dönem el birliğiyle milletimizi ayrıştırmaya, ötekileştirmeye devam edeceksiniz."

Kaynak: Haber Merkezi