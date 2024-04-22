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Tesla, elektrikli araç fiyatlarında yeni indirimlere gitti

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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin, Almanya ve ABD gibi büyük pazarlarda bazı modellerinin fiyatlarında indirim yaptı.

Tesla, elektrikli araç fiyatlarında yeni indirimlere gitti mask
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Elektrikli araç satışlarının düştüğü ve Çinli otomobil üreticileriyle rekabetin arttığı bir dönemde Tesla, elektrikli araç fiyatlarında yeni indirimlere gitti.

Şirketin internet sitesindeki fiyat listelerine göre, Tesla Çin'de Model 3'ün başlangıç fiyatını 14 bin yuan (yaklaşık 1932 dolar) azalışla 231 bin 900 yuana (yaklaşık 32 bin dolar) düşürdü.

Tesla Almanya'da da arkadan itişli Model 3'ün fiyatını 42 bin 990 avrodan 40 bin 990 avroya indirdi.

Şirket, ABD'de ise Model Y, Model X ve Model S araçlarının fiyatlarında 2 bin dolar indirim yaptı.

ABD basınında yer alan haberlerde, Tesla'nın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki diğer birçok ülkede de fiyat kesintilerine gittiği aktarıldı.

Tesla'nın satışları ilk çeyrekte 2020'den bu yana ilk kez düşmüştü
Tesla'nın nisan ayında açıkladığı 2024'ün ilk çeyreğine dair araç üretim ve teslimat verilerine göre, şirketin otomobil teslimatları ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 gerilerken 2020'den bu yana yıllık bazda ilk düşüş kaydedilmişti.

Tesla'nın bu yıl ilk çeyrekte teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı 386 bin 810 olurken, bu rakam 450 bin civarındaki piyasa beklentilerinin oldukça altında kalmıştı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 422 bin 875 araç teslim etmişti.

Kaynak: AA

# yeni, dolar, araç

22 Nis 2024 - 19:49 - Ekonomi --- Okunma

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