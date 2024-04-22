1 Mayıs İşçi Bayramı’nda kutlamalarının yerleri belli oldu

KOCAELİ’DE İKİ KUTLAMA

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için sendikalar, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler çalışmalarının sonuna geldi. Hak-İş Konfederasyonu tüm Türkiye’deki üyelerini Kocaeli’de yapılacak kutlamaya davet ederken, DİSK Taksim’e, Türk-İş ise Bursa’ya çağrıda bulundu. Kocaeli’de Hak-İş dışında KESK-TMMOB ve TTB’nin öncülüğündeki Emek ve Demokrasi Platformu da İzmit Kent Meydanında 1 Mayıs kutlaması yapmak için İzmit Kaymakamlığına başvuruda bulundu. Kocaeli’de Hak-İş ile Emek ve Demokrasi Platformu kutlama yapacak. Diğer sendikalar ise Bursa ve İstanbul’da olacak.

GÜNDEM HAKLAR VE FİLİSTİN

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikalar bu yıl tüm Türkiye’de bulunan üyeleri ile birlikte Kocaeli’de olacak. SEKA Park’ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nin önündeki miting alanında saat 13.00’te başlayacak kutlamalarda gündem işçi hakları ve Filistin olacak.

Hak-İş, “Ücretlerden alınan vergi oranları düşürülsün, örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı, çalışanlar enflasyon karşısında korunmalı” talepleri ile meydanda olacak. Meydanda ayrıca “Soykırıma hayır, Filistin’e destek” talepleri de yer alacak.

PLATFORM KENT MEYDANINI İSTEDİ

Hak-İş dışında Kocaeli’de kutlama yapacak olan bir diğer platform ise Emek ve Demokrasi Platformu. Platform İzmit Kaymakamlığından Merkez Bankasından Kent Meydanına yürüyüş yapılması ve Kent Meydanında kutlamaların sürdürülmesi talebini iletti. Ancak kaymakamlıktan net bir yanıt gelmedi. Platform bileşenleri arasında yer alan KESK, TMMOB ve TTB, İzmit’e kutlama yapmaya kararlı olduklarını belirtti.

DİSK TAKSİM’E GİDİYOR

2008 yılında izin verilen Taksim Meydanını tekrar 1 Mayıs kutlamalarına açmak isteyen DİSK, bu yıl Taksim’e çıkma kararı aldı. DİSK’in kararının ardından birçok siyasi parti de bu karara destek verdi. İstanbul Valiliği henüz Taksim’e izin konusunda bir açıklama yapmazken, DİSK Taksim Meydanına gitmeye kararlı. Kocaeli’de bulunan ve DİSK’e bağlı sendikalar üyeleri ile birlikte Taksim’e gidecek.

TÜRK-İŞ BURSA’DA

Türk-İş konfederasyonu bu yıl bir işçi kenti olan Bursa’da 1 Mayıs kutlamalarını yapacak. Uzun yıllardır Gebze’de yapılan 1 Mayıs kutlamalarının ana birleşeni olan Türk-İş’e bağlı sendikalar da bu yıl konfederasyonlarının kararına uyarak Bursa’ya gidecek.