Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
22 Nis 2024 - 19:57- Gündem G:

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda kutlamalarının yerleri belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

1 Mayıs İşçi Bayramında Hak-İş ile Emek ve Demokrasi Platformu Kocaeli’de kutlamalarını gerçekleştirecek. DİSK’e bağlı sendikalar İstanbul Taksim’de, Türk-İş’e bağlı sendikalar ise Bursa’da yapılacak kutlamalara katılacak.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
1 Mayıs İşçi Bayramı’nda kutlamalarının yerleri belli oldu mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

KOCAELİ’DE İKİ KUTLAMA

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için sendikalar, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler çalışmalarının sonuna geldi. Hak-İş Konfederasyonu tüm Türkiye’deki üyelerini Kocaeli’de yapılacak kutlamaya davet ederken, DİSK Taksim’e, Türk-İş ise Bursa’ya çağrıda bulundu. Kocaeli’de Hak-İş dışında KESK-TMMOB ve TTB’nin öncülüğündeki Emek ve Demokrasi Platformu da İzmit Kent Meydanında 1 Mayıs kutlaması yapmak için İzmit Kaymakamlığına başvuruda bulundu. Kocaeli’de Hak-İş ile Emek ve Demokrasi Platformu kutlama yapacak. Diğer sendikalar ise Bursa ve İstanbul’da olacak.

GÜNDEM HAKLAR VE FİLİSTİN

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikalar bu yıl tüm Türkiye’de bulunan üyeleri ile birlikte Kocaeli’de olacak. SEKA Park’ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nin önündeki miting alanında saat 13.00’te başlayacak kutlamalarda gündem işçi hakları ve Filistin olacak.

Hak-İş, “Ücretlerden alınan vergi oranları düşürülsün, örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı, çalışanlar enflasyon karşısında korunmalı” talepleri ile meydanda olacak. Meydanda ayrıca “Soykırıma hayır, Filistin’e destek” talepleri de yer alacak.

PLATFORM KENT MEYDANINI İSTEDİ

Hak-İş dışında Kocaeli’de kutlama yapacak olan bir diğer platform ise Emek ve Demokrasi Platformu. Platform İzmit Kaymakamlığından Merkez Bankasından Kent Meydanına yürüyüş yapılması ve Kent Meydanında kutlamaların sürdürülmesi talebini iletti. Ancak kaymakamlıktan net bir yanıt gelmedi. Platform bileşenleri arasında yer alan KESK, TMMOB ve TTB, İzmit’e kutlama yapmaya kararlı olduklarını belirtti.

DİSK TAKSİM’E GİDİYOR

2008 yılında izin verilen Taksim Meydanını tekrar 1 Mayıs kutlamalarına açmak isteyen DİSK, bu yıl Taksim’e çıkma kararı aldı. DİSK’in kararının ardından birçok siyasi parti de bu karara destek verdi. İstanbul Valiliği henüz Taksim’e izin konusunda bir açıklama yapmazken, DİSK Taksim Meydanına gitmeye kararlı. Kocaeli’de bulunan ve DİSK’e bağlı sendikalar üyeleri ile birlikte Taksim’e gidecek.

TÜRK-İŞ BURSA’DA

Türk-İş konfederasyonu bu yıl bir işçi kenti olan Bursa’da 1 Mayıs kutlamalarını yapacak. Uzun yıllardır Gebze’de yapılan 1 Mayıs kutlamalarının ana birleşeni olan Türk-İş’e bağlı sendikalar da bu yıl konfederasyonlarının kararına uyarak Bursa’ya gidecek.

 

# parti, İzmit, Kocaeli, Türkiye, İstanbul, Gebze

22 Nis 2024 - 19:57 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.758.092 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAŞOL ET IZGARACI ARIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARACI alınacaktır.  BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 533 348 88 71 

ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR

Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM,  ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...

YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR

Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

ERKEK PERSONEL ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır.*20.000 TL maaş,*Servis, *Yemek ücreti,...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL