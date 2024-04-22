MHP İl Başkanı Demirbaş ve yönetimi başkanlara gitti

ÖNCE GENEL MERKEZE GİTMİŞTİ

2024 Yerel Seçimleri’ni, AK Parti ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ile birlikte Cumhur İttifakı çatısı altında geçiren MHP Kocaeli İl Başkanlığı’nda seçim sonrası çalışmalar sürüyor. MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş geçtiğimiz günlerde MHP Genel Merkezi’ne giderek, bir dizi ziyaretlerde bulunurken kente dönmesinin ardından da Cumhur İttifakı kapsamında seçilen belediye başkanlarını ziyaret etti.

HEDİYELERİNİ DE TAKDİM ETTİLER

Demirbaş’a, MHP İl Başkanvekili Yaşar Arslan başta olmak üzere yönetiminden isimler de eşlik etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı ziyaret eden Demirbaş ve yönetimi başkanlara yeni dönemde başarılar diledi, hediyelerini takdim etti. MHP heyeti Kartepe Belediye Başkanı Kocaman’ı ziyaret ettikten MHP’li Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Enes Emengen ile bir araya gelerek kendisine çalışmalarında başarılar diledi ve birlikte fotoğraf çektirdiler.