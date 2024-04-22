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İhsaniye Barajı'nın suyu 2025'te kullanımda olacak

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Kocaeli’nin 2035 yılına kadar su ihtiyacının karşılanması için önemli bir yere sahip olan İhsaniye Barajından yerleşim alanlarına su verilmesi için devam eden tünel, arıtma tesisi ve iletim hattı projelerinde çalışmalar hızlandı. Barajdan yerleşim hatlarına 2025’in ortasına doğru su verilmesi planlanıyor.

Süriye Çatak Tek
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İhsaniye Barajı'nın suyu 2025'te kullanımda olacak mask
İhsaniye Barajı'nın suyu 2025'te kullanımda olacak
İhsaniye Barajı'nın suyu 2025'te kullanımda olacak
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ÇALIŞMALAR HIZLANIYOR

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2016 yılında temelleri atılan, 2021 yılında ise yapımı tamamlanan İhsaniye Barajı’nda üç yıldır suyun tarım ve yerleşim alanlarına verilmesi ile ilgili çalışmalar hızla ilerliyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından barajdan arıtma tesisine su getirecek olan 2 bin 768 metrelik tünel, günde 100 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip arıtma tesisinin inşaatları devam ediyor.  Ayrıca geçtiğimiz yıl ihalesi yapılan ve yer teslimi gerçekleşen iletim hattında ise firma şantiye kurulumlarına başladı. Çalışmalarla birlikte DSİ 2025 yılında barajdan yerleşim yerlerine su vermeyi planlıyor.

TÜNELİN YARISI BİTTİ

İhsaniye Barajındaki suyun arıtma tesisine getirilmesi için yapılan 2 bin 768 metrelik tünelin 1400 metresi tamamlandı. 2022 yılında ihalesi yapılan 2023 yılının başında ise inşaat çalışması başlayan tünelin 730 günde tamamlanması planlanıyor. Tünel Delme Makinesi ile yapılan tünelin 1400 metresi bitti. Aynı zamanda tünelin içine yerleştirilen beton segmanların üretiminde ise 1800 metre tamamlandı. Yarısı tamamlanan projede bölgenin zemin yapısı nedeniyle ilerleme yavaş oluyor. Ancak DSİ çalışmaların zamanında bitmesi için hiç ara vermeden çalışmaları sürdürüyor. Tünel tamamlandıktan sonra 1200 çapında çelik borularla artıma tesisine su verilecek.

ARITMA TESİSİ AKILLI SİSTEM OLACAK

Geçtiğimiz yıl hafriyat çalışması biten ve bu yıl inşaatına geçilen arıtma tesisinde ise inşaat hızla yükseliyor. İhaleyi alan firmanın inşaatı 2024 yılının sonunda bitirmesi ve teslim etmesi bekleniyor. Gündü 100 bin metreküp suyu arıtma ve depolama kapasitesine sahip olan arıtma tesisinin inşaatı için inşaat alanında ilk olarak 270 bin metreküp hafriyat çıkartıldı. Hafriyatın ardından inşaat çalışmasına başlanan arıtma tesisinde fiziki gerçekleşme yüzde 30 civarında. Yaz aylarının gelmesi ve yağışların az olmasıyla birlikte firma inşaatı hızla tamamlayacak ve teslim sürecine yılsonu itibariyle gerecek.

MEMBA KALİTESİNDE ARITMA

İhsaniye Barajından Karamürsel ve Gölcük’e verilecek suyun arıtmasını yapacak tesis son model teknolojiyle donatılan bir sisteme sahip. Memba kalitesinde suyu yerleşim alanlarına vermesi planlanan artıma tesisi ozonlama sistemi ile arıtma yapacak, suyun girişi ve çıkışı skada sistemi ile takip edilecek. Aynı zamanda uzaktan kontrol edilme mekanizmasına da sahip olan arıtma tesisi Kocaeli’deki en gelişmiş sisteme sahip olacak.

İLETİM HATTI İÇİN ŞANTİYE KURULDU

Karamürsel ve Gölcük’e arıtma tesisinden su verecek olan iletim hatları için de çalışma başladı. Geçtiğimiz yıl ihalesi yapılan iletim hattının ihalesini alan firma şantiye kurulum çalışmalarına başladı. İhale kapsamında 10,3 kilometre 1200 çaplı çelik borular, 5,3 kilometre ise 1100 metre çaplı çelik borular döşenecek. Bu çalışmanın da 2025 yılının ilk aylarında bitmesi bekleniyor.

İhsaniye Barajı'nın suyu 2025'te kullanımda olacak

İhsaniye Barajından arıtma tesisine su getirecek olan 2 bin 768 metre uzunluğundaki tünelin 1400 metresi tamamlandı. Firmanın 2025 yılının başında tüneli tamamlayarak DSİ’ye teslim etmesi bekleniyor.

 

İhsaniye Barajı'nın suyu 2025'te kullanımda olacak

Günde 100 bin metreküp suyu arıtma kapasitesine sahip olan İhsaniye Barajı Arıtma Tesisi fiziki gerçekleşmesi yüzde 30 civarına geldi. Son teknoloji ile yapılan arıtma tesisi memba kalitesinde suyu yerleşim alanlarına vermesi planlanıyor.

 

 

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22 Nis 2024 - 21:29 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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