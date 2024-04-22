Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
22 Nis 2024 - 21:57- Spor G:

Umutlarımız Ümraniye’de yıkıldı: 1-0

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1.Lig’de 31.hafta mücadelesinde deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelen Kocaelispor önemli fırsatlar bulduğu maçta rakibine tek golle yenildi. Ümraniyespor’a galibiyete getiren golü Emrecan Bulut atarken Kocaelispor üçüncülük yarışında yara aldı. Temsilcimiz 6.sıraya geriledi.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Umutlarımız Ümraniye’de yıkıldı: 1-0 mask
Umutlarımız Ümraniye’de yıkıldı: 1-0
Umutlarımız Ümraniye’de yıkıldı: 1-0
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

POZİSYONLARLA BAŞLADI

Maça mutlak galibiyet hedefiyle çıkan Kocaelispor ilk pozisyona 5.dakikada Amaral ile girdi. Portekizli futbolcunun şutunda top kaleci Übeyd'de kaldı. Oldukça tempolu başlayan maçın ilk bölümünde Ümraniyespor'da Diniyev'in 9 ve 10.dakikalarda attığı şutlardan sonuç gelmedi. 11.dakikada Ümraniyespor gole yine yaklaştı. Tiago'nun vuruşunda top az farka auta gitti. 15. Ümraniyespor'da bu kez kaleyi deneyen isim Emre Kaplan oldu. Sert gelen şutu kaleci Gökhan iki hamlede kontrol etti. 17.dakikada ise Ramil'in vuruşunda kaleci Ubeyd topu kornere çeldi. 25.dakikada Kocaelispor atağında Amaral'ın pasında topla buluşan Barış'ın vuruşunda top kaleci Ubeyd'de kaldı. 29.dakikada Kocaelispor gole çok yaklaştı. Ramil müsait durumda kaleciyi geçemedi.

NET FIRSATLAR KAÇTI

30.dakikada Kocaelispor bu kez Vukovic’in kafasında gole yaklaştı. Mehmet’in ortasında Vukovic’in kafasında top az farkla auta gitti. köşe vuruşunun devamında Vukovic'in kafa vuruşunda top auta gitti. 32. Ümraniyespor tehlikeli geldi. Sol kanattan Serkan Göksu'nun ortası Mehmet Yılmaz'dan arkadaki Hasan Ayaroğlu'na geldi. Hasan Ayaroğlu'nun ortasında arka direkte kafa vuruşu ile top içeri geldi. Siraçhan altıpastan şutunu çekti ama Gökhan Değirmenci çizgiden çıkardı. Seken topta Hasan Ayaroğlu'nun şutu üst direkten döndü. 34.dakikada  Kocaelispor'da Amral'ın kafa vuruşu üstten auta gitti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

EMRECAN ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısına da Kocaelispor etkili başladı. 50.dakikada Ramil müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi. 60.dakikada Candeias’ın frikiği üstten auta gitti. 67.dakikada Amaral’ın vuruşunda top savunmadan döndü. Aynı dakikada gelişen Ümraniye atağında Emrecan Bulut düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluştu. Karşılaşmanın geriye kalan bölümünde Kocaelispor rakip kalede baskı kursa da net pozisyona giremedi. Geriye kalan bölümde başka gol olmadı ve Kocaelispor sahandan 1-0 mağlup ayrıldı.

Fotoğraflar: Hulusi Özdilek

Umutlarımız Ümraniye’de yıkıldı: 1-0
Umutlarımız Ümraniye’de yıkıldı: 1-0
Umutlarımız Ümraniye’de yıkıldı: 1-0

# kocaelispor

22 Nis 2024 - 21:57 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.758.092 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Gariban41 - ertuğrul sağlam sayesinde play-off yaparız dedik onuda beceremicekler... allahtan hoca sezon başı geldide kümeye düşme korkumuz yok..

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 22:22
05

Boran Demir - forvetin yoksa hiç birşeysin.play-off’taki takımların forvetine bak senin forvetine bak.bu seneki macera buraya kadarmış

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 22:20
04

Körfezden_esen - Umut yoktu zaten Sevgili Gökhan

Bizler , siz medya felan yalandan kendimizi kandırıyoruz.

Bu takımdan bu sene bir şey olmayacağı çok uzun zaman önce belliydi.

Birbirimize bu saatten sonra hayal satmayalim

Gerçekçi olalım arkadaşlar, Bu sene biz üst ligi haketmedik zaten. Oyuncu kalitemiz de çok kötü

Taraftarlar bu sene Kocaelimizi izlerken zulüm yaşadı resmen .

Yazık , tek temennim de play off a kalmayalım bu işkence ne kadar çabuk biterse o kadar iyi uzamasın daha iyi. Izdirabimiz bitsin artık.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 22:18
03

Kocaeli̇ Spor'lu Remzi - TAKIMA VERİLEN ONBEŞ MİLYON PRİMİN ÜÇTE BİRİNİ ÜMRANİYEYE VERSELERDİ TAKIMI SAHADAN ÇEKERLER BİZ HÜKMEN 3 0 GALİP GELİRDİK YAZIK OLDU 15 MİLYON BOŞU BOŞUNA GİTTİ

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 22:14
02

Necdet - Bu takım Playofada kalamaz 2 sıradaki takımın hocasını yolla sonra futbol bilgisi üst düzey bir hocayı getir geçmişi başarılar la dolu sonra 6 ya bile gireme hayırlı olsun taraftar bu başarıda en büyük pay sahibisin çünkü 2. sıradaki takımın hocasını yollattırdınız türbin baskısı ile

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 22:14
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAŞOL ET IZGARACI ARIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARACI alınacaktır.  BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 533 348 88 71 

ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR

Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM,  ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...

YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR

Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

ERKEK PERSONEL ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır.*20.000 TL maaş,*Servis, *Yemek ücreti,...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL