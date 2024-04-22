Umutlarımız Ümraniye’de yıkıldı: 1-0

POZİSYONLARLA BAŞLADI
Maça mutlak galibiyet hedefiyle çıkan Kocaelispor ilk pozisyona 5.dakikada Amaral ile girdi. Portekizli futbolcunun şutunda top kaleci Übeyd'de kaldı. Oldukça tempolu başlayan maçın ilk bölümünde Ümraniyespor'da Diniyev'in 9 ve 10.dakikalarda attığı şutlardan sonuç gelmedi. 11.dakikada Ümraniyespor gole yine yaklaştı. Tiago'nun vuruşunda top az farka auta gitti. 15. Ümraniyespor'da bu kez kaleyi deneyen isim Emre Kaplan oldu. Sert gelen şutu kaleci Gökhan iki hamlede kontrol etti. 17.dakikada ise Ramil'in vuruşunda kaleci Ubeyd topu kornere çeldi. 25.dakikada Kocaelispor atağında Amaral'ın pasında topla buluşan Barış'ın vuruşunda top kaleci Ubeyd'de kaldı. 29.dakikada Kocaelispor gole çok yaklaştı. Ramil müsait durumda kaleciyi geçemedi.
NET FIRSATLAR KAÇTI
30.dakikada Kocaelispor bu kez Vukovic’in kafasında gole yaklaştı. Mehmet’in ortasında Vukovic’in kafasında top az farkla auta gitti. köşe vuruşunun devamında Vukovic'in kafa vuruşunda top auta gitti. 32. Ümraniyespor tehlikeli geldi. Sol kanattan Serkan Göksu'nun ortası Mehmet Yılmaz'dan arkadaki Hasan Ayaroğlu'na geldi. Hasan Ayaroğlu'nun ortasında arka direkte kafa vuruşu ile top içeri geldi. Siraçhan altıpastan şutunu çekti ama Gökhan Değirmenci çizgiden çıkardı. Seken topta Hasan Ayaroğlu'nun şutu üst direkten döndü. 34.dakikada Kocaelispor'da Amral'ın kafa vuruşu üstten auta gitti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
EMRECAN ÖNE GEÇİRDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısına da Kocaelispor etkili başladı. 50.dakikada Ramil müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi. 60.dakikada Candeias’ın frikiği üstten auta gitti. 67.dakikada Amaral’ın vuruşunda top savunmadan döndü. Aynı dakikada gelişen Ümraniye atağında Emrecan Bulut düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluştu. Karşılaşmanın geriye kalan bölümünde Kocaelispor rakip kalede baskı kursa da net pozisyona giremedi. Geriye kalan bölümde başka gol olmadı ve Kocaelispor sahandan 1-0 mağlup ayrıldı.
Fotoğraflar: Hulusi Özdilek
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Gariban41 - ertuğrul sağlam sayesinde play-off yaparız dedik onuda beceremicekler... allahtan hoca sezon başı geldide kümeye düşme korkumuz yok..
Boran Demir - forvetin yoksa hiç birşeysin.play-off’taki takımların forvetine bak senin forvetine bak.bu seneki macera buraya kadarmış
Körfezden_esen - Umut yoktu zaten Sevgili Gökhan
Bizler , siz medya felan yalandan kendimizi kandırıyoruz.
Bu takımdan bu sene bir şey olmayacağı çok uzun zaman önce belliydi.
Birbirimize bu saatten sonra hayal satmayalim
Gerçekçi olalım arkadaşlar, Bu sene biz üst ligi haketmedik zaten. Oyuncu kalitemiz de çok kötü
Taraftarlar bu sene Kocaelimizi izlerken zulüm yaşadı resmen .
Yazık , tek temennim de play off a kalmayalım bu işkence ne kadar çabuk biterse o kadar iyi uzamasın daha iyi. Izdirabimiz bitsin artık.
Kocaeli̇ Spor'lu Remzi - TAKIMA VERİLEN ONBEŞ MİLYON PRİMİN ÜÇTE BİRİNİ ÜMRANİYEYE VERSELERDİ TAKIMI SAHADAN ÇEKERLER BİZ HÜKMEN 3 0 GALİP GELİRDİK YAZIK OLDU 15 MİLYON BOŞU BOŞUNA GİTTİ
Necdet - Bu takım Playofada kalamaz 2 sıradaki takımın hocasını yolla sonra futbol bilgisi üst düzey bir hocayı getir geçmişi başarılar la dolu sonra 6 ya bile gireme hayırlı olsun taraftar bu başarıda en büyük pay sahibisin çünkü 2. sıradaki takımın hocasını yollattırdınız türbin baskısı ile
Mag - Reziller defolun gidin amatör ligde oynayın
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.