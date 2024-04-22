Umutlarımız Ümraniye’de yıkıldı: 1-0

POZİSYONLARLA BAŞLADI

Maça mutlak galibiyet hedefiyle çıkan Kocaelispor ilk pozisyona 5.dakikada Amaral ile girdi. Portekizli futbolcunun şutunda top kaleci Übeyd'de kaldı. Oldukça tempolu başlayan maçın ilk bölümünde Ümraniyespor'da Diniyev'in 9 ve 10.dakikalarda attığı şutlardan sonuç gelmedi. 11.dakikada Ümraniyespor gole yine yaklaştı. Tiago'nun vuruşunda top az farka auta gitti. 15. Ümraniyespor'da bu kez kaleyi deneyen isim Emre Kaplan oldu. Sert gelen şutu kaleci Gökhan iki hamlede kontrol etti. 17.dakikada ise Ramil'in vuruşunda kaleci Ubeyd topu kornere çeldi. 25.dakikada Kocaelispor atağında Amaral'ın pasında topla buluşan Barış'ın vuruşunda top kaleci Ubeyd'de kaldı. 29.dakikada Kocaelispor gole çok yaklaştı. Ramil müsait durumda kaleciyi geçemedi.

NET FIRSATLAR KAÇTI

30.dakikada Kocaelispor bu kez Vukovic’in kafasında gole yaklaştı. Mehmet’in ortasında Vukovic’in kafasında top az farkla auta gitti. köşe vuruşunun devamında Vukovic'in kafa vuruşunda top auta gitti. 32. Ümraniyespor tehlikeli geldi. Sol kanattan Serkan Göksu'nun ortası Mehmet Yılmaz'dan arkadaki Hasan Ayaroğlu'na geldi. Hasan Ayaroğlu'nun ortasında arka direkte kafa vuruşu ile top içeri geldi. Siraçhan altıpastan şutunu çekti ama Gökhan Değirmenci çizgiden çıkardı. Seken topta Hasan Ayaroğlu'nun şutu üst direkten döndü. 34.dakikada Kocaelispor'da Amral'ın kafa vuruşu üstten auta gitti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

EMRECAN ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısına da Kocaelispor etkili başladı. 50.dakikada Ramil müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi. 60.dakikada Candeias’ın frikiği üstten auta gitti. 67.dakikada Amaral’ın vuruşunda top savunmadan döndü. Aynı dakikada gelişen Ümraniye atağında Emrecan Bulut düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluştu. Karşılaşmanın geriye kalan bölümünde Kocaelispor rakip kalede baskı kursa da net pozisyona giremedi. Geriye kalan bölümde başka gol olmadı ve Kocaelispor sahandan 1-0 mağlup ayrıldı.

Fotoğraflar: Hulusi Özdilek