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Gaziantep Tanıtım Günlerinde hijyen sıkıntısı

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İzmit’te bulunan eski Real AVM’nin önünde bulunan otoparkta yapılan Gaziantep Tanıtım Günleri 18 Nisan’da başladı. 28 Nisan’da sona erecek olan tanıtım günleri ile ilgili vatandaşların şikayeti var.

Süriye Çatak Tek
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Gaziantep Tanıtım Günlerinde hijyen sıkıntısı
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Tanıtım günlerinde çöplerin düzenli toplanmaması ya da tek bir noktaya bırakılmaması nedeniyle her yerde koku oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, “Alanda gezerken çöp kokusundan midemiz bulandı. Belediyenin burada denetim yapmasını istiyoruz. Yemekler kötü ortamda hazırlanıyor. Çöpler her yerde üst üste bırakılmış. İzmit Belediyesi çöpleri çok geç alıyor. Çöpler sık sık alınsa belki koku olmayacak. Zabıtaların bu alanda hijyen kontrolü yapması gerekiyor. Bu konuda belediyenin üzerine düşeni yapmasını istiyoruz. Çünkü halk sağlığını etkileyecek bir ortam oluşması engellenmeli” dedi.

# HER, İzmit

22 Nis 2024 - 22:44 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(9)
09

Vatandaş - valla oradaki esnafa bakıyorum adam bir sene Antepli-bir sene urfalı-bir sene maraşlı bir sene adanalı gülüyorum,aynı esnaflar her sene bir şehirli oluyor-izmitte satamadıkları fahiş fiyatları bu günlerde halka arz ediyorlar-yiyenlere ne demeli

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 00:47
08

Denetimsiz Tanıtım - Tanıtım günlerinde camsız açıkta satış yapılması ve bir yetkilinin kılını kıpırdatıp müdahale etmemesi ailecek sinirimizi bozuyor. Merak edip her gidişimizde eşim bu ne rezillik hastalık yuvası aksırıp tıksıran herkesin dibinden nefesini hohladığı tatlılar orta yerde satılıyor diyor. Yemekler eldivensiz maskesiz aşçılar tarafından açıkta satılıyor. Ne zaman böyle yerlere gitsek üçüncü dünya ülkelerinde hissediyoruz. Ayıptır günahtır bi zahmet izni veren makamlar accık da gidip denetleyin. Halk sağlığı hiçe sayılıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 00:25
07

İzmitli - Hangi çağda yaşıyoz arkadaş cevizli sucuk alıyım dedim üzerleri açık gelen toz yapışıyo zabıta yokmu memlekette

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 00:05
06

Kartepeli - Ya bu islerim dümen olduğunu hala anlamadiniz mı aliyorlar peynici babadan yok antep günü ne o urfa yöresi herkez yolunda

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 23:27
05

Ali - Buraya gidip oturup birşey yiyenlerede hayret ediyorum. Hijyen diye birşey yok. Birde üstüne para veriyorsunuz. Bravo valla.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 23:25
04

Izmitli4141 - insanlar neden herşeyi belediyeden bekliyor acaba.orda tezgah açanlar parasını kazanıyor bir zahmet çıkardığı pisliğide kendisi poşetleyip az ileride olan çöp konternırına atsın.....

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 23:24
02

Nicomedia - Böyle saçma sapan işlerden vazgeçin kardeşim artık. Cılkını çıkarıyorsunuz !

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 22:56
01

Mert - Aynı adamlar sürekli il ismi değiştirip tezgah açıyor. Belediyenin böyle hijyenden yoksun etkinlikleri düzenletmemesi lazım. Halk kandırılıyor. Her sene geliyorlar hep aynı gerek yok yazık.

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 22:51
Diğer 7 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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