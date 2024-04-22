Tanıtım günlerinde çöplerin düzenli toplanmaması ya da tek bir noktaya bırakılmaması nedeniyle her yerde koku oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, “Alanda gezerken çöp kokusundan midemiz bulandı. Belediyenin burada denetim yapmasını istiyoruz. Yemekler kötü ortamda hazırlanıyor. Çöpler her yerde üst üste bırakılmış. İzmit Belediyesi çöpleri çok geç alıyor. Çöpler sık sık alınsa belki koku olmayacak. Zabıtaların bu alanda hijyen kontrolü yapması gerekiyor. Bu konuda belediyenin üzerine düşeni yapmasını istiyoruz. Çünkü halk sağlığını etkileyecek bir ortam oluşması engellenmeli” dedi.
Gaziantep Tanıtım Günlerinde hijyen sıkıntısı
İzmit’te bulunan eski Real AVM’nin önünde bulunan otoparkta yapılan Gaziantep Tanıtım Günleri 18 Nisan’da başladı. 28 Nisan’da sona erecek olan tanıtım günleri ile ilgili vatandaşların şikayeti var.
22 Nis 2024 - 22:44 - Perde Arkası --- Okunma Yazdır
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Vatandaş - valla oradaki esnafa bakıyorum adam bir sene Antepli-bir sene urfalı-bir sene maraşlı bir sene adanalı gülüyorum,aynı esnaflar her sene bir şehirli oluyor-izmitte satamadıkları fahiş fiyatları bu günlerde halka arz ediyorlar-yiyenlere ne demeli
Denetimsiz Tanıtım - Tanıtım günlerinde camsız açıkta satış yapılması ve bir yetkilinin kılını kıpırdatıp müdahale etmemesi ailecek sinirimizi bozuyor. Merak edip her gidişimizde eşim bu ne rezillik hastalık yuvası aksırıp tıksıran herkesin dibinden nefesini hohladığı tatlılar orta yerde satılıyor diyor. Yemekler eldivensiz maskesiz aşçılar tarafından açıkta satılıyor. Ne zaman böyle yerlere gitsek üçüncü dünya ülkelerinde hissediyoruz. Ayıptır günahtır bi zahmet izni veren makamlar accık da gidip denetleyin. Halk sağlığı hiçe sayılıyor.
İzmitli - Hangi çağda yaşıyoz arkadaş cevizli sucuk alıyım dedim üzerleri açık gelen toz yapışıyo zabıta yokmu memlekette
Kartepeli - Ya bu islerim dümen olduğunu hala anlamadiniz mı aliyorlar peynici babadan yok antep günü ne o urfa yöresi herkez yolunda
Ali - Buraya gidip oturup birşey yiyenlerede hayret ediyorum. Hijyen diye birşey yok. Birde üstüne para veriyorsunuz. Bravo valla.
Izmitli4141 - insanlar neden herşeyi belediyeden bekliyor acaba.orda tezgah açanlar parasını kazanıyor bir zahmet çıkardığı pisliğide kendisi poşetleyip az ileride olan çöp konternırına atsın.....
Cengi̇z - Gitmeyin kardeşim
Nicomedia - Böyle saçma sapan işlerden vazgeçin kardeşim artık. Cılkını çıkarıyorsunuz !
Mert - Aynı adamlar sürekli il ismi değiştirip tezgah açıyor. Belediyenin böyle hijyenden yoksun etkinlikleri düzenletmemesi lazım. Halk kandırılıyor. Her sene geliyorlar hep aynı gerek yok yazık.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.