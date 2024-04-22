Gaziantep Tanıtım Günlerinde hijyen sıkıntısı

Tanıtım günlerinde çöplerin düzenli toplanmaması ya da tek bir noktaya bırakılmaması nedeniyle her yerde koku oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, “Alanda gezerken çöp kokusundan midemiz bulandı. Belediyenin burada denetim yapmasını istiyoruz. Yemekler kötü ortamda hazırlanıyor. Çöpler her yerde üst üste bırakılmış. İzmit Belediyesi çöpleri çok geç alıyor. Çöpler sık sık alınsa belki koku olmayacak. Zabıtaların bu alanda hijyen kontrolü yapması gerekiyor. Bu konuda belediyenin üzerine düşeni yapmasını istiyoruz. Çünkü halk sağlığını etkileyecek bir ortam oluşması engellenmeli” dedi.