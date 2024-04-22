Mustafa Gürsel basın toplantısını terk etti

Cakal - Arkadas devamli kalecinin üzerine sut cekilirmi ya.. gol atacak adam yok. Bu takim super lige ciksa ne olacak ki? Ciktigi gibi düserler.. topculari yollayip yeni topcular alinsa ozamanda maddi olarak kocaelisporumuz cöker. Ben fanatik Kocaelisporlu olarak derim ki bu saatten sonra super Lige cikmaya gerek yok.. seneye de 1 lig de oynayalim.. simdiki takima genc oyuncular yerlestirelim ve basamak basamak yolumuza devam edelim.. yoksa sonumuz iyi olmayacak belli.. cok paralar gerekiyor,basimizda triljoner baskan yok.Herkes ister hemen super lige cikmak ama sonrasi da önemli.. borc batagina girmeyelim.