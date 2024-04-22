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22 Nis 2024 - 22:52- Spor G:

Mustafa Gürsel basın toplantısını terk etti

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Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel’in basın toplantısında salonda galibiyeti kutlamak için müzik çalması büyük gerginliğe neden oldu.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Mustafa Gürsel basın toplantısını terk etti
Mustafa Gürsel basın toplantısını terk etti
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TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Kocaelispor’un 1-0 mağlup olduğu karşılaşma sonrasında Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in basın toplantısında ev sahibi ekibin galibiyeti kutlamak için basın salonda çaldığı müzik krize neden oldu. Teknik Direktör Mustafa Gürsel ve Kocaelispor’u takip eden basın mensupları salonu terk etti. Salonun dışında yaşanan tartışmaya Yusuf Abdioğlu ile yöneticilerde dahil oldu.

# Mustafa GÜrsel, kocaelispor

22 Nis 2024 - 22:52 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(22)
22

Taraftar - Engin Koyun gitti okey arkadaşlarını yerine bıraktı.Camiadan hodri meydandan çıt yok.Kocaelisporun parasız dönemlerinde 10 sene tek maça dahi gelmeyenler klube milyonlar yağarken Kocaelisporlu oldu.Üstelik cebinden kuruş çıkmayacak insanlar klube 20 milyon vermiş.Yani 20 milyon alacaklı.Yazık yazık çok yazık.Herkes milyoner oldu.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 23 Nisan 00:45
21

Has Sakaryasporlu - Sakaryaspor maçı var daha çaldırmak için acele etmeyin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 00:28
20

Cakal - Arkadas devamli kalecinin üzerine sut cekilirmi ya.. gol atacak adam yok. Bu takim super lige ciksa ne olacak ki? Ciktigi gibi düserler.. topculari yollayip yeni topcular alinsa ozamanda maddi olarak kocaelisporumuz cöker. Ben fanatik Kocaelisporlu olarak derim ki bu saatten sonra super Lige cikmaya gerek yok.. seneye de 1 lig de oynayalim.. simdiki takima genc oyuncular yerlestirelim ve basamak basamak yolumuza devam edelim.. yoksa sonumuz iyi olmayacak belli.. cok paralar gerekiyor,basimizda triljoner baskan yok.Herkes ister hemen super lige cikmak ama sonrasi da önemli.. borc batagina girmeyelim.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 23 Nisan 00:24
19

Ada - Bu takım İzmitte de 3 attığı gitti Ertuğrulu çok ararsınız ah almak iyi sonuç vermiyor demekki

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 00:10
18

Serdar Ali - Ertuğrul hocama haksızlık yapıldı ilahi adalet tecelli eder !

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 00:09
17

Gerçek Tarafar - Sen böylesine önemli bir maça Yusuf Mehmet Duhan ve cihatla çıkıp.Atilla Beritze Cem ve oğuz yedek bırakıyorsan başka şeylerin peşindesin hoca git kendine eğlenecek başka takım bul.insallah yarın ipini çekerler.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 00:07
15

Eşmeli̇ - Kocaelispor u düşün streslen..FB yi düşün kahrol...Oh ne iyi oldu..Şimdi kafam çok rahatladı..

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 00:02
14

Tanque - Bunların tek sorumlusu Tanque'yi tutamayıp yerine de golcü alamayaşınız! şu maç 5 gol atılacak maç. Paixao bile o yaşına rapmen hattrick yapardı!!!!

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 22 Nisan 23:48
13

Toto - EMİR TAKIM ARKADAŞLARINININ VERMİŞ OLDUĞU EMEĞİ ÇALDI RESMEN.EMİR O NE ARKADAŞIM ADAM YANINDAN YÜRÜYEREK GEÇTİ. SEN ADAMI SADECE İZLEMEKLE KALDIN ADAM DA SON DERECE RAHAT GOLU YAZDI.YAZIK SANA BU TARAFTAR BİRDE SANA DEĞER VERDİ.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 23:48
12

Kocaelili - Ah ah adam gibi adamı yollarsanız böyle olur erturul hocayı cokkk ararsınız ama ne fayda

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 23:45
11

Çanakkale Geçilmez - Bırakılan 3.lüğü playof bile tehlikede

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 22 Nisan 23:43
10

Körfezli - ACİLEN MUSTAFA GÜRSELİ GÖNDERİN KAN DEĞİŞİMİ ŞART İZMİTLİ BİR HOCAYLA SEZONU TAMAMLAYIN YENİ YÖNETİM GELDİMİ YENİ SEZONA BAKARIZ BI KADAR ACİZ KOCAELİSPOR GÖRMEDİM SON YILLARDAKİ EN KÖTÜ TAKIM VE FUTBOL YOL YAKINKEN DENEYİN ZATEN BU SONUÇLARLA SAKARYA VEYA ÇORUM ÇIKACAK DİĞER TAKIMLARDA FUTBOL YOK

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 22 Nisan 23:38
09

Hayrettinn - Yönetim tam kadro istifa aman bir kişi bile aday olmasın

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 22 Nisan 23:37
08

Harbi Izmitli - Sayın başkan bu kulübe değil piskolojik Mentor ne Monitör kertenkele. Nede mentoliu mendil kurtarır tek kurtaracak şey sizin ve yönetimin birdaha bu kulupten uzak durmasi kurtarir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 23:37
07

Zeki - Mustafa hocanın suçu yok ne kadar çer çöp varsa almışlar düşme hattının yabancıları bizimkilerden iyi

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 22 Nisan 23:31
05

Aa - Ne olacak hoca? Bırakıp adamları bize geldin daha iyi takımız diye. Adamlar çalacak sana hem şarkı hem türkü!

Yanıtla . 14Beğen . 2Beğenme 22 Nisan 23:20
04

Körfez - Ne diyecekti acaba çok merak ettim.

Bahane olmuş kendisi için

Yanıtla . 15Beğen . 2Beğenme 22 Nisan 23:05
02

Sadece Körfez - Sahada vurur geçersin ondan sonra istediklerini çalsınlar. Artistliği, isyanı sahada yapacaktınız, toplantıda değil. Golden sonra bütün pasları rakibe attı adamlarımız. O Candeias’a 90 dakka sabrettiysen o müziği dinlemeyi hakettin bence.

Yanıtla . 18Beğen . 1Beğenme 22 Nisan 23:01
01

Basiskele41 - Bırakın bu işleri ne toplantısı bir tek yapacağınız iş yönetim,hoca ve futbolcular valizini toplayıp bir daha bu kente uğramamak üzere gidin

Yanıtla . 20Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 23:00
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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