Mustafa Gürsel: “Hakem bu oyunun ağırlığını kaldıramadı”

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Buraya kazanmak için geldik. Kazanacak kadar da pozisyona girdik. Oyun anlamında her maç gelişim göstermeye devam ediyor. Fakat bu maçta girdiğimiz pozisyonları değerlendirememek bizi üzdü. Hakem tarafına değinecek olursak ben yönetimini beğenmedim. Golden önce ki pozisyonda düdüğü ağzına götürdü ama çalmadı. Son saniyelerde yayın önünde rakip yine oyuncumuzun sırtına basarak kafaya çıktı. Alınan sonucu tamamen buna bağlamak istemiyorum. Hakem bu oyunun ağırlığını kaldıramadı. Yönetim anlamında beğenmedim. Bunun sonucunu bütün camia çekiyor. Bizim ve tüm oyuncularımızın hayatını etkileyen bir olay” diye konuştu.
Play-off’a 3. olarak kalmak istediklerini söyleyen Mustafa Gürsel, “Biz girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik, bunları konuşmayacaktık. Oyun bizim hakimiyetimizde oynandı fakat istediğimiz sonucu alamadık. Play-off’a 3. olarak kalmak istiyoruz. Son maça kadar 3.’lüğü kovalayacağız. Bu takım çıkmak için elinden geleni yapacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Daha çok isteyerek, daha çok çalışarak istediğimizi elde edeceğiz” şeklinde konuştu. Basın toplantısı devam ederken toplantı salonunda müzik çalmaya başladı. Bu duruma sinirlenen Teknik Direktör Mustafa Gürsel ve ekibi, salonu terk etti.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Serhat - Bu nasıl bir rezalet federasyon buna ne diyor bu Ümraniye de yaşanan olay rezillik. TFF ne iş yapar
Korfezli Savasci - Hakem ouynu kaldirdida sen kocaelisporu kaldiramadin
Aa - Ya hadi ordan hoca yaa, gökhan 3-4 tane %100 gol çıkardı. Küme düşmeye oynayan takımdan, bir de kendi çaşıştırıp içini dışını bildiğin takımdan 4-5 yiyecektin dua et tek golle maç bitti. Üst lige cıksak ta bu ligte kalsak ta gidicisin hoca, esas sen Kocaelisporun ağırlığını kaldıramıyorsun.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.