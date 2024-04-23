Şok Markette iki üründe fiyat farkı

Aynı gün marketten aldığı iki ürünün kasa ve raf fiyatları arasında fark olduğunu gören bir vatandaş, tüm tüketicileri uyardı. Vatanda, “17 Nisan’da Şok markette aldığım Hindistan Cevizli Eti Pufun raf fiyatı 2 lira 50 kuruş, kasa fiyatı ise 2 lira 75 kuruş, Signal Diş Macunun raf fiyatı 54 lira 50 kuruş kasa fiyatı ise 64 lira 50 kuruş. Duruma itiraz ettik. İtirazlarda hep sorun yaşıyoruz. Ama aldığınız ürünlerin kasa ve raf fiyatlarını marketten çıkmadan kontrol ederseniz orada hemen değiştirebilirsiniz. Gerçekten böyle çok insan kazıklanıyor. Bu konuda gerekli denetimlerin yapılmasını istiyoruz” dedi.