Durağa park eden araçlara çözüm istiyorlar

İzmit Şirinevler Caminin önünde bulunan toplu taşıma durağı ile ilgili vatandaşların şikayeti bitmek bilmiyor. Durağın önüne park eden araçların insanların toplu taşıma araçlarına binmesini engellediğini söyleyen bölge sakinleri, “Bu durağa park edilmesi ile ilgili her yere şikayette bulunduk. Ama hiç kimse bir çözüm bulamadı. Durağın önüne park eden araçlar yüzünden yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler minibüslere binmekte zorlanıyor. Resmen bu araçların yarattığı bir trafik var. Büyükşehir ve İzmit Belediyesi’nin buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Burada araca binerken bir insanın başına bir şey gelmesini istemiyoruz. Çünkü insanlar durak dışında durmak zorunda kalıyor” dedi.