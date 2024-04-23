Okul çevresinde TIR ve kamyonlar park etmemeli

Okula çocuklarını gönderen veliler kamyon ve tırların okul çevresinde güvenlik zafiyetine neden olduğunu belirtti. Veliler, “Tırlar ve kamyonlar yolların kör noktalarına park ediyor. Bu nedenle kamyon ve tır sürücüleri ile diğer sürücülerin okula gelen ve giden çocukları görmeleri mümkün olmuyor. Bu nedenle tır ve kamyonların park etmesi ile ilgili bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Gerçekten çocuklarımızı okula gönderirken ve okuldan gelmelerini beklerken çok endişeleniyoruz” dedi.