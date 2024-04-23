Ücretsiz tuvaletler iyi ama temiz değil

Yeni Cuma ve Cumhuriyet Parkı’nda bulunan tuvaletlerin içlerinin çok kirli olduğunu, kötü koktuklarını söyleyen vatandaşlar, elleri yıkamak için çoğunlukla sıvı sabun dahi bulamadıklarını kaydetti. Tuvaletlerin temizlikleri ile görevlendirilen çalışanların aynı zamanda bölgeleri süpüren kişiler olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Süpürgecilerin aynı zamanda tuvaletleri temizlemesi çok doğru değil. Çünkü hem dışarıyı hem de tuvaletleri sık sık temizlemek gerçekten vakit gerektiren bir şey. Tuvaletlerin ücretsiz olması elbette önemli ama bunun yanında hijyen de lazım. Eğer hijyen olmazsa başka sıkıntılar ortaya çıkacak. Bu konuda İzmit Belediyesi’nin tuvaletlerle ilgilenen bir personel bulundurmasını ve tuvaletlerin içinde hijyen ürünlerinin bulundurulmasını istiyoruz” dedi.