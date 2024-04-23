Çocuk başkandan ilk talimat Körfez’e Bilim-Sanat Sokağı oldu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu bir günlüğüne Nevbahar Şen’e devretti. Yeni başkan ile birlikte ziyarete; İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Ortaokulu Müdürü Taner Bulca ve öğretmenler de katıldı. Körfez Belediyesi’nin yaptığı çalışmaların hepsini değerli ve önemli bulduğunu belirten Şen, “Buna en güzel örnek Çamlıtepe Yüzme Havuzu. Bir yüzücü olarak gerçekten önemli buluyorum. Ayrıca Matematik ve Bilim Sanat Sokağı kurmak istiyorum” dedi.
Başkan Söğüt de ziyaret dolayısıyla mutlu olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızın oturdukları, yaşadıkları, okudukları ilçenin geleceğini düşünmeleri beni mutlu etti” dedi.
Kaynak: Bülten
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.