Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Boşanmak artık imkânsız olacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Anayasa Mahkemesi'ni iptal kararı, kâğıt üzerinde de kalsa insanları istemedikleri evliliği ömür boyu sürdürmeye zorlayacak, niyet edilenin aksine sonuç doğuracak ve toplumsal barışı etkileyecektir.

Boşanmak artık imkânsız olacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETTİ


Anayasa Mahkemesi, "ret ile sonuçlanan davalarda üç yıl fiili ayrılık halinde otomatik olarak boşanma kararı verilir" şeklindeki Türk Medeni Kanununun 166/4 maddesini tümden iptal etti. Dokuz ay içerisinde meclis tarafından yeni bir düzenleme yapılmazsa, artık davası reddedilenler, ömür boyu boşanamayacaklar. Amaç ve gerekçe ilk bakışta doğru görünmekle birlikte, ne yazık ki sonuç, tam da kaş yapalım derken göz çıkarmaktır. Çünkü boşanma talebinin reddinden sonra üç yıllık bekleme süresi oldukça uzun bir süredir ve üstelik bu süre içinde eşlerin sadakat yükümlülüğü de devam etmektedir. Çarpıcı bir örnek vermek gerekirse 40 yaşında bir kadının, açacağı boşanma davasının ortalama olarak üç yıl sürdüğü öngörüldüğünde, buna üç yıl bekleme süresi eklenirse, evlilik devam ettiği için başka bir birliktelik yaşayamayacağından, doğurganlık çağı bile etkilenecek, belki de bu sebeple çocuk sahibi olamayacaktır. Sonucun rahatsız edici olduğu açıktır.

Nitekim Anayasa Mahkemesi de, üç yıllık bekleme süresini Anayasanın 13. maddesindeki orantılılık ilkesine aykırı bulduğu için iptal etmiştir. Bu gerekçe makul ve yerindedir. Ne var ki iptal kararı verilirken boşanmanın temel maddesi olan 166/1 göz ardı edilmiş, bundan sonra eşlerin fiili olarak bir araya gelmeyecekleri, yeni bir vakıanın yaşanmayacağı bu nedenle de evlilik birliğinin temelinden sarsıldığının hiç bir şekilde ispatlanamayacağı öngörülmemiştir. Başka deyişle boşanma davası, karşı tarafın kusuru ispatlanmadığından ya da kendisi tam kusurlu olduğu için reddedilen tarafın açacağı evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayalı her dava ret ile mukadder olması kaçınılmazdır. Zira temel boşanma sebebi olan Türk Medeni Kanunu m. 166/1'de doğrudan kusur yazmasa bile devamındaki maddede kusura atıf vardır ve TMK 2. maddesi gereği de kusurlu olanın lehine sonuç alması olanaksızdır. O halde boşanma davası açıldıktan sonra eşler bir araya gelmeye zorlanamayacağı için artık fiili olarak bir kusur da söz konusu olamayacağından bu insanlar ömürlerinin sonuna kadar boşanamayacaklardır. Oysa üç yıllık süre, insanları istemedikleri bir evliliği sürdürmeye zorlamanın abesliğine karşı bir sigortadır. Bu sigortanın yokluğu, yani üç yıl bekledikten sonra boşanma kararının otomatik olarak verileceği şeklindeki düzenlemenin iptali ise boşanmayı daha da imkânsız hale getirmiştir.

Peki, hiç mi çare yoktur? Hâkimin aslında hukukçunun TMK m. 1 gereği görevi çözüm bulmak olmakla birlikte bizim gibi pozitif hukuk sistemine tabi ülkelerde, bu gibi durumlarda çözüm yeni bir yasal düzenlemeyle mümkün olabilmektedir. Nitekim Anayasa Mahkemesi de kararında, yasama organını işaret etmiştir. Yasama organının dokuz aylık süre içerisinde düzenleme yapmaması halinde bu sorun akut hale gelecektir. Bu durumda Aile Hukukunda uzman olan bir avukat aracılığıyla terk nedenine dayanarak açılacak bir dava ile karşı tarafın ihtara uymaması halinde boşanma kararı alınabileceği gibi yine koşulları varsa akıl hastalığının ispati halinde de boşanma kararı alınabilirse de görüldüğü üzere bu çözümler çok kısıtlı hukuki sebepler içindir.

Sonuç olarak, "reddedilen davalar için sigorta vazifesi gören üç yıllık fiili ayrılık süresi sonunda, otomatik olarak boşanma kararı verilir" düzenlemesinin Anayasa Mahkemesince iptali, eğer yasama organı tarafından dokuz aylık süre sürede uygun bir yasal düzenleme yapılmazsa, evlilikleri kâğıt üzerinde de kalsa bile bu insanları istemedikleri bir evliliği ömür boyu sürdürmeye zorladığından, niyet edilenin tam aksine sonuç doğuracak ve toplumsal barışı olumsuz etkileyecektir. Öte yandan hangi süre makuldür sorusu da oldukça çetindir. Bu süre bir ay mı, bir yıl mı, iki yıl mı olmalıdır? Hangi seçenek kabul edilirse edilsin sonuç yine sübjektif ve izafi olacak, her an değişebilecek toplumsal ihtiyaç veya olgulara göre geç veya erken sayılabilecektir. Bunun tartışılması başka ve çok daha derinlikli bir yazının konusu olmakla birlikte, çözüm yukarıda yazıldığı üzere yasama organındadır. Ancak böyle bir düzenleme, bireysel ve toplumsal yaşamda çok temel sonuçlar doğuracağından ilerdeki olası değişme ve gelişmeler dahi göz önünde bulundurularak, medeni hukukçular yanında, siyasetçiler ve ekonomistlerle birlikte çok geniş katmanlı olarak tartışılmalı, aceleye getirilmemeli, Türk Medeni Kanunu'nun eşlere, özellikle de kadınlara sağladığı kurumsal güvenceler gözden kaçırılmamalıdır.
Kaynak: Gazete Duvar

Kaynak: Bülten

# HER, VAR, yeni

23 Nis 2024 - 09:10 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.731.217 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Çok Iyi Olmuş.. - otomatik boşanma tamamen saçmalık. ticari kanunlarda bile bir anlaşma yaptıysan süresince geçerli bir , üç yıl bir alışveriş yapmayınca aradaki anlaşma ortadan kalkmıyor. yada diyelim ki

tc vatandaşıyım ,3 yıl gürcistanda saklandım, askerlik görevinden kurtulmuyorum yada vatandaşlıktan atmıyorlar.

bu maddenin ortadan kalkması çok hayırlı çok iyi olmuş.. yüzde yüz kusurlu ve eşinden de kaçan kişilere fırsat tanıyan anayasaya sözleşmeler hukukuna aykırı bu maddenin kalkması çok iyi olmuş..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 09:34

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAŞOL ET IZGARACI ARIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARACI alınacaktır.  BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 533 348 88 71 

ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR

Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM,  ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...

YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR

Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

ERKEK PERSONEL ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır.*20.000 TL maaş,*Servis, *Yemek ücreti,...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL