23 Nisan Çocuk Bayramı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu

ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNULDU
Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kentteki ilk kutlama programı İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Gerçekleşen programda İzmit Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve STK’lar’ın çelenk sunumu gerçekleştirildi.
PROTOKOL KATILIM SAĞLADI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çelenk sunma törenine Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, KYÖD Başkanı Uğur Saral, STK Başkanları, il müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.