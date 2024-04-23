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Ölen borçlusunun mezarını açtı, ateşe verip cesedi yakmak istedi

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Aksaray’da 8 gün önce tüfekle yaşamına son veren borçlusunun ödeme gününde mezarı başına giden alacaklı şahıs, mezarı kısmen açıp ateşe verirken, mezarı tamamen açmak üzereyken bekçi ve polis ekiplerince yakalandı. Tüm bu yaptıklarını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlayan şahsın konuşmaları ve yaptıkları tüyler ürpertti.

Ölen borçlusunun mezarını açtı, ateşe verip cesedi yakmak istedi mask
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8 gün önce Aksaray’da çobanlar tarafından tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulunan Abdullah Köse'nin (40), polisin yaptığı incelemelerin ardından intihar ettiği belirlendi.

İntihar ederek yaşamına son veren Abdullah Köse’ye ticaret yapmak amacıyla yaklaşık 400 bin lira borç veren Aladdin Y., Abdullah Köse’nin ölmesi üzerine parasını alamayınca ödeme günü olan 20 Nisan tarihi akşam saatlerinde mezarı başına gitti. Ervah Kabristanlığındaki Köse’nin mezarı başında önce mezarla konuşmaya başlayan Aladdin Y., bir süre sonra adeta çılgına dönerek ölen borçlusuna hakaretler edip küfürler yağdırdı.

Ölen Abdullah Köse’nin mezarını kısmen açan Aladdin Y. sosyal medyasından canlı yayını da açıp ölen şahsa yönelik canlı yayında “Kaçmak öyle kolay değil, seni toprağın altında yakacağım” dedi.

Canlı yayında tüm yaptıklarını görüntülü olarak yayınlayan ve mezarın bir kısmını açan Aladdin Y. daha sonra mezara yanıcı bir madde dökerek ateşe verdi. Ölen şahsın başucunda gömülü olan isminin yazılı olduğu tahtayı söken Aladdin Y. onu da ateşe verdi. Ateşle birlikte bir yandan mezarı açmaya devam eden öte yandan ölen şahsa yönelik küfürler edip hakaretler eden Aladdin Y., “Evet Apo, döndük dolaştık geldik bak. Kaçmak öyle kolay veya basit değil kardeş. Nereye kaçıyorsun sen? Ezanlar şahit olsun, benim paramı öyle yiyip gidemezsin, eyvallah çekemem. Çoluğumun çocuğumun rızkını sen ye diye vermedim” dedi.

“YAKACAĞIM SENİ”

Mezar başında ayın 20’si olduğunu söyleyen Aladdin Y., “Bugün 4. ayın 20’si. Bugün bana ödeme günündü. Bana ödemeyi yapmak yerine ölmeyi seçtin. Belki doğruyu buldun kendince. Ama Kuran hakkı için seni toprağın altında yatırmam. Şansınız bitti Apo. Ben ticaret yaptım. Senden zorla para istemedim, zorla para vermedim, sen geldin beni kandırdın. Niye? Ticaret yapacağız diye beni kandırdın. Yakacağım dedim seni Apo, yakarım. Sen benim hakkımı yedin, kalleşlikle yedin. Dirin olsaydı dirinden alacaktım bunu. Yakarım dediysem yakarım. Seni yakacağım oğlum bak.” dedi.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Canlı yayını gören ölen Abdullah Köse’nin yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede Abdullah Köse’nin mezarı başına gelen polis ekipleri Aladdin Y.’yi ateşe verilmiş mezar başında mezarı açarken yakaladı. Şahıs sakinleştirilerek güçlükle gözaltına alınırken, mezardaki ateş polis ve bekçiler tarafından söndürüldü. Aksaray Belediyesi Mezarlıklar Şubesi ekipleri de açılan mezarı tekrar kapattı. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen Aladdin Y. buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca “Adli kontrol şartı” ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# sosyal, polis, sevk, para

23 Nis 2024 - 09:54 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Şaban Yılmaz - Adam haklı,borç yap ye .Sonra adam çalışın, uğraşsın.Boylelerinin yeti Cehennem olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 11:05

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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