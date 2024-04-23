Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Türkiye genelinde kene vakaları ortaya çıkmaya başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Havaların ısınmasıyla birlikte Gümüşhane'den yılın ilk kene vakası geldi. Hasta tedavi altına alındı. Uzmanlar ise vakaların Türkiye genelinde arttığını belirterek haziran ve temmuz aylarına dikkat çekti.

Türkiye genelinde kene vakaları ortaya çıkmaya başladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Doğu Karadeniz Bölgesinde havaların ısınmasıyla birlikte Gümüşhane'de kene vakaları görülmeye başlarken yılın ilk Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı vakası Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi KTÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı vakalarının havaların ısınmasıyla birlikte artmaya başladığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

" TÜRKİYE GENELİNDE ARTMAYA BAŞLADI"

KKKA nedeniyle bir kişinin hastanede tedavi altına alındığını kaydeden Yılmaz, “2002’den beri başımızın belası olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları havaların ısınmasıyla birlikte insanlarımızın da doğaya çıkmasıyla insanları ısırıp hastalık yapmaya başladı. Yeni başlayan vakalarımız var şu an yakmakta olan bir hastamız var. Gripten dolayı bir yoğunluğumuz vardı KKKA vakaları bize danışılıyor Gümüşhane’den daha çok hastalar. Gümüşhane’de hastanedeki arkadaşlarımıza takip edebilecekleri kadar takip etmeleri eğer durum sıkıntıya girerse bize göndermelerini istiyoruz. Trombositi çok düşen bir hastamızı bu şekilde aldık vakalar var Türkiye genelinde artmaya başladı.” dedi.

BU AYLARA DİKKAT!

Kene vakalarının özellikle haziran ve temmuz aylarında yoğun olduğunu kaydeden Yılmaz, “Haziran-temmuz ayları vakaların en yoğun olan dönem. Bölgemiz açısından hastanelerdeki rakamlar 200-300’ü buluyor. Geçen sene bir hastamız KKKA nedeniyle vefat etti. Alınan mikrobun türüne sayısına bağlı olarak vücudun ona karşı vermiş olduğu cevaba bağlı olarak destek tedavisinin durumuna bağlı olarak tepkiler değişiyor, ölümler de olabiliyor.” diye konuştu.

FINDIK ZAMANINDA VAKALAR ARTIYOR

Sahil bölgelerinde görülen kenelerin KKKA açısından bir tehlike oluşturmadığını kaydeden Yılmaz, “Özellikle fındık zamanı kenenin ısırdığı kişiler başvuruyor. Sahil bölgesindeki kenelerde KKKA beklenen bir durum değil. O keneler bunu taşımıyor. Kelkit Vadisi bölgemiz önemli. Kelkit Vadisi Çoruh’un geçtiği yerlerdeki bölgelerde çok tepeler değil ama daha aşağılarda bu tür keneler var. Karadeniz’deki kenelerin rengi siyahımsı oluyor, onlar bunu taşımıyor. Gümüşhane, Kelkit tarafındaki kenelerin kahverengimsi rengi mevcut onlar tehlikeli keneler oluyor. Korunma olarak ta, otlu bölgelere gittiğimiz zaman paçalarımızı çoraplarımızın içerisine koyalım. Eve geldiğimiz zaman da tüm vücudumuzu kene açısından kontrol edelim.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

# Türkiye, VAR, yeni

23 Nis 2024 - 09:55 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.731.217 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAŞOL ET IZGARACI ARIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARACI alınacaktır.  BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 533 348 88 71 

ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR

Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM,  ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...

YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR

Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

ERKEK PERSONEL ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır.*20.000 TL maaş,*Servis, *Yemek ücreti,...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL