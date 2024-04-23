Fiyatlar yüzde 4 arttı! Son dönemde ikinci el araçta en çok talep gören 5 otomobil

İkinci el otomobilde, 2024’ün ilk 4 ayında araç fiyatlarında artış gözlemlenirken, araç satış adetlerinde ise azalma söz konusu. Fakat Mart ve Nisan aylarında satışlar tekrardan artmaya başlıyor. ;Otomobil fiyatlarında ise yüzde 4’ü bulan fiyat artışı söz konusu.
Peki ikinci elde en çok satan modeller hangileri? En çok tercih edilen otomobiller Fiat, Renault, VW, Ford ve Hyundai’nin özellikle 5 yaşa kadar olan arabaları. SUV arabalarda ise Nissan Qashqai, Dacia Duster, Egea Cross, Peugeot 3008 gibi araçlar alıcıların ilgisini çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.