30 gün içinde bildirimde bulunmayan ev sahiplerine ceza!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut vergisi kaçaklarını engellemek için yeni bir ekip oluşturdu ve Meclis'ten bu konuda yeni bir düzenleme geçirdi. Bu düzenlemeyle ev sahipleri, belirtilen bilgi ve belgeleri 30 gün içinde vergi dairelerine iletmek zorunda kalacaklar. Bildirim süresini kaçıran ev sahiplerine ise ciddi para cezaları uygulanacak.

Yeni konut kiralama düzenlemesiyle ilgili olarak Meclis'ten geçen ayrıntılar, ev sahipleri için önemli yükümlülükler getiriyor. Artık ev sahipleri, haftalık, aylık veya sezonluk kiraya verdikleri konutlarıyla ilgili bildirimde bulunmak zorunda. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ya da eksik bildirim yapanlar vergi kaçakçılığıyla suçlanabilirler ve ciddi cezai yaptırımlarla karşılaşabilirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığını önlemek için caydırıcı cezalar uygulayacak.

Meclis'te görüşülen yeni kanuna göre, konut sahipleri turistik amaçla evlerini kiraya verebilmek için öncelikle izin belgesi almak zorunda kalacaklar. Bu izin belgesini alabilmek için konut sahiplerinin, turistik kiralama için uygun olduğunu gösteren tüm kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı kararı ibraz etmeleri gerekecek. İzin belgesi alacak vatandaşlar, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na göre belirlenen A grup seyahat acentaları aracılığıyla bilgilendirilecekler.

İzin belgesi almayan veya bildirimlerini yapmayan vatandaşlar, ihlal davranışlarını sürdürmeleri durumunda cezalandırılacaklar. Vergi kaçıran vatandaşlar için uygulanacak cezalar, artan ihlal durumunda 1 milyon lirayı aşabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi