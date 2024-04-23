Cinci hoca ‘Sana Cin musallat olmuş’ diyerek çocukları taciz ve tecavüz etmiş

Çocuklara önce psikolojik şiddet uygulayan Vural, çocuklara otel odasında tecavüz etti. Ailelerin şikayetiyle bir dehşet ortaya çıktı. İstanbul Eyüpsultan’da "cinci hoca" olarak bilinen C. V.’nin çocukları taciz ve tecavüz ettiği otaya çıktı. Halk Tv’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Y.U. 15 yaşında liseye giden bir kız çocuğu. Anne ve babası ayrı yaşayan Y.U. İstanbul'da annesi ve anne tarafınca akrabalarıyla birlikte kalıyor. Y.U.'nun teyzesi zaman zaman baygınlık geçiriyor. Kendisine cinlerin musallat olduğunu düşünen teyze, eşinin arkadaşı olan cinci hoca yani C. V. ile görüşmeye başlıyor. Teyzeye okunmuş su ve muska veren Vural, bir görüşme sırasında Y.U. ile tanışıyor. Y.U.'ya doğum tarihini soran V., çocuk hakkında da birkaç şey söyleyip, onu etkilemeyi başarıyor. O görüşmeden sonra cinci hoca V., telefon üzerinden Y.U. ile iletişim kurmaya başlıyor. Çocukla bir süre iletişim kuran V., onu da teyzesi gibi cinlerin esir aldığına inandırmayı başarıyor. Çocukla zaman zaman kafede buluşan V., bu görüşmeler ilerledikçe çocuğu Polenezköy'de bulunan "Synosse" isimli otele götürüyor. Bu otelde başlangıçta cinsel taciz olarak başlayan eylemler, daha sonra tecavüze dönüşüyor.

Y.U. bu süreçte arkadaşı M.A.'yı da cinci hoca C. V. ile tanıştırıyor. 04 Ocak 2023 günü M.A.'yı Taksim'deki bir otele götürerek tecavüz ediyor. M.A.'nın babası R.A. Eyüpsultan'da bulunan bir karakola giderek kızının son dönemde davranışlarında bir tuhaflık olduğunu şu sözlerle anlatıyor. Ailenin şikâyeti üzerine C. V. gözaltına alındı. Suç yerinin Polenezköy olması nedeniyle Anadolu Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı.

Soruşturma çerçevesinde yaşadıklarını anlatan mağdur çocuk Y.U., " Her seferinde bana tecavüz etmek istiyordu. Ben istemedim, hatta ilk günden sonra kendimi çok kötü hissettim. İlk tecavüz olayı bundan üç ay önce oldu. Yine aynı otelde. Her defasında beni otele saklayarak götürüyordu. Gözlük ve şapka ile beni saklıyordu. Kimliğimi alıyordu" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iki çocuğun yaşadığı korkunç olaya ilişkin iki ayrı iddianame düzenlendi. İki iddianamede de sanığın, "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı", "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından cezalandırılması istendi. Sanığın M.A.'ya karşı eylemleri dolayısıyla tutuklu olduğu dosyada da yargılamayı yapan İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkında tahliye kararı verdi.

Kaynak: Halktv