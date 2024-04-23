Antalya'da bir deprem daha!

Antalya Kaş açıklarında bir deprem daha oldu. Gece saatlerinde yaşanan depremin ardından sabah saatlerinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Antalya Kaş açıklarında deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kaş açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 oldu. Depremin derinliği ise 8.44 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi