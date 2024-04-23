Alkollü sürücü otoyolda aracını durdurup uyudu

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Kocaeli Anadolu Otoyolu Tem76 mevkiinde meydana gelen olayda, otoyolda seyir halinde alkollü şekilde araç kullanan bir şahıs, aracını sağ şeride çekip, park edip uyumaya başladı. Otoyol güvenliğini tehlikeye atan şahsı ihbar eden diğer sürücülerin uyarısı sonrası olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri gelerek şahsı uyandırmaya çalıştı. Tüm müdahalelere rağmen uyanmayan şahsın aracının camını açan polis ekipleri daha sonrasında alkollü şahsın hastaneye kaldırılmasını sağladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.