Kocaeli’deki limanda hırsızlık şoku

ARAÇLARIN ANAHTARLARI ÇALINDI



Safiport Derince Liman yönetimi tarafından yapılan açıklama şöyle: Türkiye’nin en büyük limanlarından birisi olan Safiport Derince olarak dikkatle yürüttüğümüz Ro-Ro operasyonlarımız sırasında bir kişi tarafından liman sahasında bulunan araçların anahtarlarının çalınması suretiyle hırsızlık fiilinin işlendiği güvenlik birimlerimiz tarafından tespit edilmiştir.



KİMLİĞİ BELİRLENDİ, TUTUKLANDI



Yapılan bu tespit neticesinde güvenlik kamerası kayıtları incelenerek kimliği belirlenen şahıs hakkında derhal şikâyetçi olunmuş ve ilgili şahsın kimlik bilgileri emniyet birimlerine teslim edilmiştir. Yapılan operasyon sonucu söz konusu hırsızlık şebekesinin elemanları cezaevine gönderilmiştir.



KOCAELİ EMNİYETİNE TEŞEKKÜR EDİLDİ



Güvenlik konusunda hassasiyetimiz ile süreci en başından sonuna kadar titizlikle takip ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildirir, Derince ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” İfadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi