İzmit Belediyespor’un yarışma hakkı satılıyor mu?

Tüm maddi sıkıntılara rağmen geride bıraktığımız normal sezonu üçüncü bitirme başarısı gösteren, Play-Off’ta Galatasaray’a elenen İzmit Belediyespor ile ilgili kulislere yarışma hakkının devredileceği,
Başka bir anlamda satılacağına, olmazsa kapatılacağına dair haberler düştü. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ekonomik nedenlerle böyle bir düşüncesi olduğu, hatta bu durumla ilgili Basketbol Federasyonu’na bilgi verildiği iddia ediliyor.
ENDİŞELİ BEKLEYİŞ VAR
Kentin Süper Lig’deki tek temsilcisi olan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımının satılacak veya kapatılacak olmasına yönelik çıkan bu haberler tepkiye ve üzüntüye neden oldu. Erkekler basketbolda Kağıtspor’un 2.Lig’e düşmesinin ardından kadın basketbolda Süper Lig’deki İzmit Belediyespor’un satılması veya kapatılması, kent sporuna büyük bir darbe anlamına geliyor. Basketbol severler İzmit Belediyespor ile ilgili gelişmeleri endişe içinde bekliyor.
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Belsalı Kamil - Nevzat Doğan zamanında ne zorluklarla o takım bu hale getirildi. Hem de bekediyeden bir kuruş harcama yapmadan çıkartılıp ayakta tutuldu bu takim. Elinde çiçeklerle gelip saha ortasında şov yapan Fatma şimdi işi bitti takımı da bitirdi. Yaptığı düzgün hangi iş var ki?
Mantık - Belediye personelinin maaşını odeyemeyek durumda,basket takimina nasıl baksinki
Paşalı - Kocaeli Büyükşehir alsın
Sağlam bir sponsor ile Devam etsin.
Izmit - Koskoca şehirde bir sponsor yokmu anadoludq bile ismi olmayan koliler sponsor oluyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.