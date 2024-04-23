İzmit Belediyespor’un yarışma hakkı satılıyor mu?

Tüm maddi sıkıntılara rağmen geride bıraktığımız normal sezonu üçüncü bitirme başarısı gösteren, Play-Off’ta Galatasaray’a elenen İzmit Belediyespor ile ilgili kulislere yarışma hakkının devredileceği,

Başka bir anlamda satılacağına, olmazsa kapatılacağına dair haberler düştü. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ekonomik nedenlerle böyle bir düşüncesi olduğu, hatta bu durumla ilgili Basketbol Federasyonu’na bilgi verildiği iddia ediliyor.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ VAR

Kentin Süper Lig’deki tek temsilcisi olan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımının satılacak veya kapatılacak olmasına yönelik çıkan bu haberler tepkiye ve üzüntüye neden oldu. Erkekler basketbolda Kağıtspor’un 2.Lig’e düşmesinin ardından kadın basketbolda Süper Lig’deki İzmit Belediyespor’un satılması veya kapatılması, kent sporuna büyük bir darbe anlamına geliyor. Basketbol severler İzmit Belediyespor ile ilgili gelişmeleri endişe içinde bekliyor.

Kaynak: Spor servisi