Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
23 Nis 2024 - 11:47- Spor G:

Sofuğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn ilk zaferini Kocaeli’de kazandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kariyerinde 5 kez Dünya Supersport şampiyonluğu yaşayan Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, çıktığı ilk yarışmada podyumun zirvesinde yer alan 5 yaşındaki oğlu Zayn'ı Formula 1 şampiyonluğu için hazırlıyor.

Sofuğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn ilk zaferini Kocaeli’de kazandı
Sofuğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn ilk zaferini Kocaeli’de kazandı
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan " Türkiye'nin en genç karting pilotu" unvanını alan Zayn Sofuoğlu, ilk birinciliğini, MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde 19-21 Nisan'da yapılan 1. ayak yarışlarında "micro" kategoride elde etti. Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun yarışında çok büyük bir heyecan yaşadığını dile getirdi.

Körfez Pisti'ne ilk kez 30 yıl önce geldiğini anlatan Sofuoğlu, "Defalarca gelmeme rağmen bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Baba olarak bir çocuğu yarıştırmak zormuş. Bir de tecrübeli olduğunuz zaman daha zor. Birçok şeyi biliyorsunuz, olabilecekleri tahmin ediyorsunuz." diye konuştu.

Sofuoğlu, Zayn'ın ilk yarışmasında zorlandığını ve ikinci olduğunu, ikinci günde ise 2 birincilikle kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde ettiğini aktardı.

Sofuğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn ilk zaferini Kocaeli’de kazandı

"KÜÇÜK FİZİĞİYLE O ARABAYI NASIL ZAPT ETTİĞİNE BEN DE ÇOK HAYRET EDİYORUM"

Kenan Sofuoğlu, Zayn'ın karting yarışlarında ilk podyumuna birinci olarak çıkmasının güzel bir anı olacağını belirtti.

Sofuoğlu, geçen hafta 5 yaşına giren oğlunun şampiyonadaki en küçük yarışçı olduğu için federasyondan özel izin aldıklarını anlatarak, "İzni alabilmek için 'hızlı' olduğunu söyledik ve federasyon, gerçekten de en hızlısı olduğunu gördü. Şampiyonada da bunu kanıtladı ve zafer onun oldu." ifadelerini kullandı.

Yetiştirdiği sporcuların başarılarıyla gurur duyduğunu dile getiren Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Motosiklette yani iki tekerde dünyaya Türkler olarak kendimizi kanıtladık. Hayalim Formula 1 sporcusu yetiştirmekti. Bu oğluma nasip olur mu, bilmiyorum. Zayn çok meraklı, çok çalışıyoruz. Çalıştıklarımızın karşılığını da daha ilk yarışımızda aldık. En küçük olmasına, büyük çocuklarla karşılaşmasına rağmen Zayn podyumda birinciliğe çıktı. Küçük fiziğiyle o arabayı nasıl zapt ettiğine ben de çok hayret ediyorum. İnşallah devamı gelir, inşallah güzel bir yolumuz olur."

Sofuoğlu, Türkiye Karting Şampiyonası'nın coşkulu geçtiğini, Zayn'ın tanınır olması dolayısıyla tribünün yoğun ilgisiyle karşılaştığını ve sezonu bu şekilde tamamlamayı arzuladıklarını ifade etti.

"HEDEFİM F1 ŞAMPİYONU YETİŞTİRMEK"

Kenan Sofuoğlu, oğlunun başarılı olacağına inandığı ve bu amaçla BOM Karting Takımı'nı seçtiklerini kaydetti.

Sofuoğlu, geçen yıl antrenmanları izlediğinde en iyi takım olduğunu düşündüğü BOM Karting ekibine "Zayn ile yarışmak ister misiniz?" şeklinde teklifte bulunduğunu, onların da "Seve seve." dediklerini ve anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Zayn'ın yaşının küçüklüğünden ötürü yaşadıkları sıkıntı nedeniyle son 1 aya kadar federasyonun onayını beklediklerini aktaran Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Denemeler yapıldı. Denemeler başarılı geçince de onay çıktı ve sadece birkaç gün önce Zayn 5 yaşına girdiğinde ilk sözleşmesini imzaladı. Hedefim F1 sporcusu yetiştirmek değil, hedefim F1 şampiyonu yetiştirmek. Bu motosiklette de böyleydi. Toprak'ı yetiştirirken hep onun şampiyon olmasını hayal ediyorduk. Orada hayalimize ulaştık. Sırada F1 var, Allah nasip ederse F1 şampiyonu yetiştirmek istiyoruz. Zayn olur olmaz, bunu bize zaman gösterir. Biz sadece çalışıyoruz."

Zayn Sofuoğlu da motosiklet ve otomobil kullanabildiğini anlatarak, "Ben birinci olacağım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

# ifade, Türkiye, VAR, Körfez, hafta, Motosiklet

23 Nis 2024 - 11:47 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.731.217 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Turnayı Kaptan - Neyi kims ne ispat etmeye çalışıyorsun. O çocuk kazada başına bir ölüm haberi gelirse hu yükü taşıyamazsın,sofh efendi çocuk ile aile ile riske atılmaz.kendi hayatını riske atabilirsin.ama taşıyamayacağı yüklerin altına giriyorsun.akilli ol.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 13:00
02

Çocuk Istismari - Bu rezil bir çocuk istismarı..bugub 23 Nisan çocuk Bayramı'nda okumak istediğimiz haber mahkeme polis engelledi vb olmalı. Çocuklar çocuk olsun. Yetişkinlerin oyuncağı degil

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 12:30
01

Selami - Bu cocugun yaptiklarini gercekten hukuk sisteminin oldugu bi ulkede yapabilirler miydi acaba?

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 23 Nisan 11:59
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAŞOL ET IZGARACI ARIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARACI alınacaktır.  BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 533 348 88 71 

ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR

Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM,  ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...

YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR

Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

ERKEK PERSONEL ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır.*20.000 TL maaş,*Servis, *Yemek ücreti,...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL