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Türkiye, elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmaya ve şarj istasyonu ağını genişletmeye devam edecek

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EPDK'ye göre, elektrikli araç şarj ağı altyapısı, çevre dostu bir ulaşım sisteminin temelini oluşturarak enerji verimliliği ve karbon ayak izi azaltım hedeflerinde kilit bir rol oynuyor.

Türkiye, elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmaya ve şarj istasyonu ağını genişletmeye devam edecek mask
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Türkiye'nin 2035'te elektrikli araç sayısının 4 milyon 214 bin 273'e, şarj soketi sayısının ise 347 bin 934'e ulaşacağı öngörülüyor.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan Elektrikli Araç ve Şarj Altyapısı Projeksiyonu'ndan derlediği bilgilere göre, elektrikli araç sayısı hızla artarken şarj noktasının da artması e-mobilite ekosisteminin gelişimi açısından olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

Projeksiyonda, Türkiye'de elektrikli araç sayısının artırılması ve şarj altyapısının hızlı bir şekilde ülke genelinde yaygınlaştırılması stratejik bir hedef olarak ele alınıyor.

Bu araçlar, çevre dostu özelliğiyle öne çıkarken toplumsal olarak da benimseniyor.

EPDK'nin projeksiyonunda, elektrikli araç ve şarj altyapısı sayısına ilişkin düşük, orta ve yüksek başlıkları altında 3 senaryoya yer veriliyor.

Bu kapsamda, EPDK'ye göre 2025'te düşük senaryoya göre 202 bin 30, orta senaryoya göre 269 bin 154, yüksek senaryoda 361 bin 893 elektrikli araç sayısına ulaşılacak.

Elektrikli araç sayısında 2030'da düşük senaryoda 776 bin 362, orta senaryoda 1 milyon 321 bin 932 ve yüksek senaryoda 1 milyon 679 bin 600'e ulaşılacak.

2035'te ise elektrikli araç sayısı düşük senaryoda 1 milyon 779 bin 488, orta senaryoda 3 milyon 307 bin 577, yüksek senaryoda ise 4 milyon 214 bin 273'e çıkacak.

Öte yandan, şarj altyapısına yönelik çalışmaların geliştirilmesiyle şarj istasyon ve soket sayılarında da artış bekleniyor.

Şarj soketi sayısı 2025'te düşük senaryoya göre 34 bin 278, orta senaryoya göre 46 bin 70, yüksek senaryoya göre ise 61 bin 897 olarak hesaplanıyor.

2030 öngörülerine göre şarj soket sayısı düşük senaryoda 83 bin 543, orta senaryoda 142 bin 824 ve yüksek senaryoda 181 bin 274 olacak.

Şarj soket sayısının 2035'te ise düşük senaryoya göre 146 bin 916, orta senaryoya göre 273 bin 76, yüksek senaryoya göre ise 347 bin 934 olması bekleniyor.

Türkiye, soket başına düşen elektrikli araç sayısı bakımından iyi durumda
Türkiye'deki elektrikli araç kullanımı, gelişimi ve şarj altyapısına yönelik hazırlanan projeksiyonda elektrikli araçlardan kaynaklı toplam elektrik tüketiminin 2035'te 3,98- 9,39 teravatsaat arasında değişeceği öngörülüyor.

Elektrikli araç ekosisteminin hızla geliştiği ve elektrikli araçların gündelik hayatta çok daha sık görünür hale geldiği bir döneme tanıklık ediliyor.

EPDK'ye göre, elektrikli araç şarj ağı altyapısı, çevre dostu bir ulaşım sisteminin temelini oluşturarak enerji verimliliği ve karbon ayak izi azaltım hedeflerinde kilit bir rol oynuyor.

Ayrıca, Türkiye'de yenilenebilir enerji potansiyelinin yanı sıra gelişmiş enerji altyapısı, elektrikli araçların yaygın kullanımını desteklemek için önemli bir fırsat sunuyor.

Geçen yılbaşında Türkiye'de 14 bin 896 elektrikli araç mevcut iken bugün itibarıyla bu sayı 93 bin 973'e ulaştı.

Öte yandan, EPDK'den lisans alan şarj ağı işletmecileri tarafından yapılan yatırımlar sonucunda, 2023'ün başında Türkiye çapında 3 bin 81 şarj noktası hizmet verirken nisan başı itibarıyla 11 bin 412 yavaş şarj (AC), 5 bin 821 hızlı şarj (DC) olmak üzere toplam 17 bin 233 şarj noktası sayısına ulaşıldı.

EPDK'ye göre bu oran Avrupa ülkelerinde ortalama 13,75 olup Türkiye'de soket başına düşen elektrikli araç sayısı bakımından iyi durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

# Türkiye, araç, hizmet

23 Nis 2024 - 11:53 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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