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23 Nis 2024 - 11:52- Gündem G:

Çocuk bayramı büyük coşkuyla kutlandı “23 Nisan tarihin dönüm noktasıdır”

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ile kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada “23 Nisan milli mücadele tarihinin olduğu kadar Türk demokrasi tarihinin de dönüm noktasıdır.” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Çocuk bayramı büyük coşkuyla kutlandı “23 Nisan tarihin dönüm noktasıdır” mask
Çocuk bayramı büyük coşkuyla kutlandı “23 Nisan tarihin dönüm noktasıdır”
Çocuk bayramı büyük coşkuyla kutlandı “23 Nisan tarihin dönüm noktasıdır”
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23 NİSAN BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANDI


Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 104. Yıl dönümünde büyük bir coşkuyla kutlandı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi' nde düzenlenen kutlama programına Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Baro Başkanı Mehmet Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Müfütüsü Sinan Cihan, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, STK temsilcileri, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Çocuk bayramı büyük coşkuyla kutlandı “23 Nisan tarihin dönüm noktasıdır”

23 NİSAN BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANDI


Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 104. Yıl dönümünde büyük bir coşkuyla kutlandı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi' nde düzenlenen kutlama programına Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Baro Başkanı Mehmet Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Müfütüsü Sinan Cihan, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, STK temsilcileri, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Çocuk bayramı büyük coşkuyla kutlandı “23 Nisan tarihin dönüm noktasıdır”

23 NİSAN TARİHİ DÖNÜM NOKTASIDIR


İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen günün anlam ve önemine dair gerçekleştirdiği konuşmada şunları söyledi: “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sebebimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin görevidir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimizin doğduğu, millet egemenliğine dayalı Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılına ulaşmanın gururu, mutluluğu ve coşkusu içerisindeyiz. 23 Nisan milli mücadele tarihinin olduğu kadar Türk demokrasi tarihinin de dönüm noktasıdır. Yeni Türkiye Devleti'nin temelini, bağımsızlık, özünü ise milli egemen oluşturmuştur.

Çocuk bayramı büyük coşkuyla kutlandı “23 Nisan tarihin dönüm noktasıdır”

MİLLİ EGEMENLİK EN TEMEL İLKEDİR


Milli egemenlik cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadelenin ilk günlerinden itibaren açıkça ortaya koyduğu ısrarla vurguladığı en temel ilkedir. Milli şuurun, milli iradenin ve milli ruhun birleşerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanmıştır. Atatürk'ün milletimizin istiklalini yine milletimizin azim ve kararlılığı kurtaracaktır sözleri milli irade ve milli şuuru yansıtan en güzel ifadelerdir. Unutulmamalıdır ki bir millet varlığı ve geleceği her şeyden önce milli egemenliğe sahip çıkılmasına, korunmasına ve ondan hiçbir biçimde ödün verilmemesine bağlıdır.

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMINIZI KUTLUYORUM


Atatürk'ün 23 Nisan'ı, Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet etmesi sizlere olan derin şefkatin yanı sıra duyduğu güvenin de bir göstergesidir. Zira 23 Nisan'ın Milli Egemenlik Bayramı ve Çocuk bayramı olarak birlikte kutlanması bu sebepten dolayı çok anlamlıdır. Yarının büyükleri, gün sizin gününüz. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve bizlerin sizlerden beklentisi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilmenizdir. Bunun için sizlere düşen en önemli görev ise çok çalışmaktır. Bu duygu ve düşünceler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyorum.”

Çocuk bayramı büyük coşkuyla kutlandı “23 Nisan tarihin dönüm noktasıdır”

BİRİNCİLER ÖDÜLLERİ VALİ AYHAN’DAN ALDI


23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında okul öncesi okullar arasında yapılan resim yarışmasında Gebze Sultan Ayhan İlkokulu’ndan Ertuğrul Tatar 1., ilkokullar arası yapılan şiir yarışmasında Kandıra Akçaova İlkokulu’ndan Ömer Faruk Erkan 1., ortaokullar arası yapılan kompozisyon yarışmasında Ozan Kayra Çolak 1. oldu. Öğrencilere ödüllerini Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan verdi.

Çocuk bayramı büyük coşkuyla kutlandı “23 Nisan tarihin dönüm noktasıdır”


BERNA ABİŞ ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ


Resim yarışmasında ikinci olan Kandıra Akçakoca İlkokulu öğrencisi Nur Memiş 2., ilkokullar arasında yapılan şiir yarışmasında Derince Şükrü Aracı İlkokulu’ndan Emir Ali Salış 2. ve kompozisyon yarışmasında Başiskele Kullar Kartonsan Ortaokulu öğrencisi Hayrunissa Çoban 2. oldu. Öğrencilere ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş takdim etti.

ÜÇÜNCÜLERE ÖDÜLLERİ BAŞMÜFETTİŞ DOĞAN’DAN


Resim yarışmasında Gölcük Rotterdam İlkokulu’ndan Su Eda Baldan 3., şiir yarışmasında Darıca Faik Şahenk İlkokulu’ndan Orkun Karadağ 3., kompozisyon yarışmasında Kartepe Suadiye Barbaros Ortaokulu’ndan Rabia Begüm İlhan 3. oldu. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Başmüfettiş Mehmet Doğan verdi. Program gösterilerin ardından tamamlandı.

Çocuk bayramı büyük coşkuyla kutlandı “23 Nisan tarihin dönüm noktasıdır”

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23 Nis 2024 - 11:52 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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