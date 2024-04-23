Feci kazada can vermişti, kimliği belli oldu

Kaza dün İzmit D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünde seyir halinde olan 61 AAJ 582 plakalı otomobil, Kuruçeşme TEM otoyolu gişeler ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil demir bariyerlere ok gibi saplandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesi ile dışarı çıkartıldı. Sürücünün sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Dün İzmit Kuruçeşme Mevkiinde trafik kazasında ölen Onurcan Kaya(24)'nın cenazesi bugün öğle namazı Darıca Akanpınar Camiinden kaldırılacak. Nene Hatun Mezarlığında toprağa verilecek.