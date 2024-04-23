İki kişiyi silahla vurarak yaralayan 22 yaşındaki genç yakalandı

Olay, 21 Nisan Pazar günü gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki B.P., kavgaya tutuştuğu M.B.T. (25) ve Y.Ö.’yü (21) silahla vurarak kayıplara karışmıştı. Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde şüpheli B.P. yakalanarak gözaltına alındı. İki kişiyi yaralayan şahıs emniyette devam eden işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA