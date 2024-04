CHP Kocaeli'den 23 Nisan korteji

CHP Kocaeli il ve ilçe örgütü 23 Nisan Çocuk Bayramı kortejinde bir araya geldi. CHP İzmit İlçe binası önünden başlayan yürüyüşe İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, İlçe Başkanı Gökhan Ercan, belediye meclis üyeleri, eski milletvekili Hikmet Erenkaya ve partililer katıldı. Cumhuriyet Bulvarı üzerinden davul zurna eşliğinde devam eden yürüyüş Kültür Tepesi’nde son buldu. İl Başkanı Bülent Sarı Atatürk anıtına çocuklar ile birlikte çelenk bıraktı.

SEÇİM VURGUSU

CHP İl Başkanı Bülent Sarı Kültür Tepesi’nde yaptığı konuşmada, “Bugün 23 Nisan’ın 104. yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partisi olarak Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. 31 Mart Yerel Seçimlerinde, halkın büyük desteği ve teveccühüyle Türkiye’nin birinci partisi olan partimiz, üstlendiği büyük sorumluluğun gereklerini yerel yönetimleriyle her kentte, partimizin her kademesiyle, Türkiye’nin her bir köşesinde kararlılıkla yerine getirecektir.” dedi.

“MİLLETİMİZE SÖZ VERİYORUZ”

Bizlere güvenen milletimize söz veriyoruz diyen Sarı, “Kuruluş ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye siyaseti için yeni bir dönemin başladığı bu zamanda, ulusal egemenliğin ve halk iradesinin tartışmasız biçimde tecelli ettiği ve korunduğu düzeni kurma ve koruma görevini mutlaka yerine getirecektir. Biliyoruz ki, Cumhuriyetimiz kimsesizlerin kimsesidir. Meclisimiz milletin meclisidir. Ve ülkemiz gençlere emanettir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutluyor, kurucumuz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarına Cumhuriyetimizin ve ülkemizin dününü, bugünlerini ve yarınlarını var eden kurucu iradeye şükranlarımızı sunuyoruz.” diye konuştu.