15 yaşında hayatını kaybetmişti... Bağdatspor Kademcan'ı unutmadı

KADEMCAN ÇİÇEK HENÜZ 15 YAŞINDA HAYATINI KABETTİ
Beylikbağıspor taraftarlarından Kademcan Çiçek, henüz 15 yaşında iken geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Genç taraftarın hayatını kaybetmesi sadece Beylikbağıspor’da değil, spor camiasında da çok büyük üzüntü yarattı. Bağdatspor Kulübü de, cumartesi günü oynanan maça “Mekanın cennet olsun Kademcan Çiçek” pankartıyla sahaya çıktılar. Maçtan sonra da Beylikbağısporlu taraftarlar Bağdatspor’u alkışlarla uğurladılar.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.