15 yaşında hayatını kaybetmişti... Bağdatspor Kademcan'ı unutmadı

KADEMCAN ÇİÇEK HENÜZ 15 YAŞINDA HAYATINI KABETTİ

Beylikbağıspor taraftarlarından Kademcan Çiçek, henüz 15 yaşında iken geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Genç taraftarın hayatını kaybetmesi sadece Beylikbağıspor’da değil, spor camiasında da çok büyük üzüntü yarattı. Bağdatspor Kulübü de, cumartesi günü oynanan maça “Mekanın cennet olsun Kademcan Çiçek” pankartıyla sahaya çıktılar. Maçtan sonra da Beylikbağısporlu taraftarlar Bağdatspor’u alkışlarla uğurladılar.