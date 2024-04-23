Kandıra’da 23 Nisan çoşkusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104’üncü yıldönümü, Kandıra’da çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan törenler, Kandıra Belediye Binası önünde düzenlenen çeşitli halkoyunları, gösteri ve şiirlerin okunduğu kutlama programı ile devam etti. İlgiyle izlenen gösterilerin ardından ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Törenlere Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Gökner Kayaş Zor, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz, siyasi parti temsilcileri, kurum idarecileri, belediye meclis üyeleri, öğrenci ve veliler katıldı.

Kandıra, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu büyük bir heyecanla yaşadı.

Okul Öğretmenleri Fatih Akagündüz ve eşliğinde, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ve Başkan Yardımcısı Abdülkadir Köksal’ın ev sahipliğinde, belediye başkanlık makamında gerçekleşen etkinlikte, Kandıra Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Amine Sude ÖK (6/A) ve Ecrin Akyıldız (6/B) başkanlık koltuğuna oturdu.

Başkanlık koltuğun oturan öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ve TBMM’nin açılışının 104. Yılı dolayısıyla duydukları mutluluğu ifade ederken, Başkan Erol Ölmez ‘den çocuklar için Namazgah Tema Park’ta ve Okul giriş çıkışlarında düzenlemeler istedi. Öğrencilerle bire bir ve yakından ilgilenen Başkan Erol Ölmez ‘de verdikleri talimatların takipçisi olacaklarını ifade ederek çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: BÜLTEN